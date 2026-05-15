Роман Ротенберг: «Вместе с легендой хоккея Федоровым и игроком НБА Голдиным открыли сегодняшний матч «Красной Машины Юниор». Благодарю их за внимание к ребятам»

Ротенберг рассказал, что Федоров и Голдин провели вбрасывание на Кубке Третьяка.

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, что Сергей Федоров и баскетболист Влад Голдин произвели символическое вбрасывание на Кубке Третьяка.

«Сегодняшний матч «Красной Машины Юниор» и «Северстали» на Кубке Третьяка открыли символическим вбрасыванием вместе с легендой нашего хоккея, трехкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратным обладателем Кубка Стэнли Сергеем Федоровым и игроком НБА, баскетболистом команды «Майами Хит» Владиславом Голдиным.

Хочу поблагодарить Сергея Викторовича и Владислава за участие, внимание к ребятам и поддержку детского хоккея. Именно с таких эмоций, встреч и примеров перед глазами начинается путь к большим победам», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81