Роман Ротенберг: «Вместе с легендой хоккея Федоровым и игроком НБА Голдиным открыли сегодняшний матч «Красной Машины Юниор». Благодарю их за внимание к ребятам»
Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, что Сергей Федоров и баскетболист Влад Голдин произвели символическое вбрасывание на Кубке Третьяка.
«Сегодняшний матч «Красной Машины Юниор» и «Северстали» на Кубке Третьяка открыли символическим вбрасыванием вместе с легендой нашего хоккея, трехкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратным обладателем Кубка Стэнли Сергеем Федоровым и игроком НБА, баскетболистом команды «Майами Хит» Владиславом Голдиным.
Хочу поблагодарить Сергея Викторовича и Владислава за участие, внимание к ребятам и поддержку детского хоккея. Именно с таких эмоций, встреч и примеров перед глазами начинается путь к большим победам», – написал Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
