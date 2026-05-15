Роман Ротенберг: «Вместе с легендой хоккея Федоровым и игроком НБА Голдиным открыли сегодняшний матч «Красной Машины Юниор». Благодарю их за внимание к ребятам»

Ротенберг рассказал, что Федоров и Голдин провели вбрасывание на Кубке Третьяка.

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, что Сергей Федоров и баскетболист Влад Голдин произвели символическое вбрасывание на Кубке Третьяка.

«Сегодняшний матч «Красной Машины Юниор» и «Северстали» на Кубке Третьяка открыли символическим вбрасыванием вместе с легендой нашего хоккея, трехкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратным обладателем Кубка Стэнли Сергеем Федоровым и игроком НБА, баскетболистом команды «Майами Хит» Владиславом Голдиным.

Хочу поблагодарить Сергея Викторовича и Владислава за участие, внимание к ребятам и поддержку детского хоккея. Именно с таких эмоций, встреч и примеров перед глазами начинается путь к большим победам», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Прощелыга … Дворовый
Он сам на столько жалок и бездарен, что постоянно ищет к кому прижаться. Хочется дожить до тех дней, когда семейство отправится на Колыму осваивать российский лесоповал, а тем к кому прижимался на фото мажор будет стыдно. ( Судя по лицам многим и сейчас стыдно ).
Что ж вы Журову не пригласили на суперхоккей? А то она сидит в думе, хнычет.
Впредь будут постоянные анонсы о каждом матча красной машины-юниор?
40 минут новость на ленте и всего 3 комментарии, устали от .Ромки
А Голдин на Донбасс поедет?
Примазанный опять вещает
как же он любит окружать себя звёздами и козырять своими возможностями
