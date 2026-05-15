Быков о ЧМ-2026: «Сомневаюсь, что буду смотреть матчи. Возможно, только финальные, чтобы быть в курсе тенденций. Сборной России нет, поэтому не вижу фаворитов»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о чемпионате мира по хоккею-2026.
«Сомневаюсь, что буду смотреть матчи. Возможно, только некоторые финальные в плей-офф, чтобы быть в курсе событий, тенденций и направления развития хоккея.
Нет нашей сборной, поэтому не вижу фаворитов на этом турнире», – сказал Быков.
Напомним, сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
