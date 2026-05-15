  • Быков о ЧМ-2026: «Сомневаюсь, что буду смотреть матчи. Возможно, только финальные, чтобы быть в курсе тенденций. Сборной России нет, поэтому не вижу фаворитов»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о чемпионате мира по хоккею-2026.

«Сомневаюсь, что буду смотреть матчи. Возможно, только некоторые финальные в плей-офф, чтобы быть в курсе событий, тенденций и направления развития хоккея.

Нет нашей сборной, поэтому не вижу фаворитов на этом турнире», – сказал Быков.

Напомним, сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
За свою сборную не болеешь? 30 лет живёшь в Швейцарии с командировками в РФ , дети граждане Швейцарии 🇨🇭. Удивительный конечно человек, как к тренеру и спортсмену ноль вопросов, на выходе как человек-типичный холуй , рассказывающий про патриотизм из теплого места в другой стране, тьфу на тебя товарищ Быков .
ОтветАлександр Сандалов
Тамбовский волк ему товарищ.
Патриот из-за угла. Любитель родины с альпийских лугов.
Швейцария же участвует
В смысле нет «нашей» сборной? Твоя сборная хозяйка турнира если че
Товарищ Быков, находясь в недружественной стране, окружённый недружественной обстановкой и откровенно враждебно настроенными людьми недружественной национальности проявил мужество, стойкость и подлинный патриотизм, подтвердив это своими заштампованными фразами. Что вызывает одобрение и поддержку широких масс российского общества!)
Смотреть не буду по ТВ, посмотрю на трибуне, забыл добавить Вячеслав
Support your local team!
Странный какой-то швейцарец!
Фетисов всем что ли свою тупую методичку разослал?
Удивительный лицемер и приспособление))
И пошел гулять в Альпы
