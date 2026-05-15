Куинн Хьюз: «Я открыт для продления контракта с «Миннесотой». Мне здесь нравится»

Куинн Хьюз высказался о возможном продлении контракта с «Миннесотой».

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз высказался о возможном продлении контракта с клубом.

Срок действующего соглашения игрока с кэпхитом 7,85 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27. Напомним, Хьюз перешел в «Миннесоту» в результате обмена из «Ванкувера» 13 декабря 2025 года.

«Уайлд» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли-2026, уступив в серии второго раунда с «Колорадо» (1-4).

С 1 июля у Хьюза будет право подписать продление контракта.

«Мне здесь очень нравится. Я определенно открыт для продления контракта. Посмотрим, что захочет сделать [генменеджер Билл Герин ]. Прошло меньше 36 часов с момента окончания сезона. Это тяжелое поражение, но я определенно был бы открыт для переподписания контракта.

Думаю, могу сказать, что мне здесь очень нравится. Мне нравится команда, город и болельщики. Просто находиться в этой раздевалке – это особенная команда. Я определенно был бы открыт для продления контракта с учетом ребят, которые у нас есть, и просто людей, которые у нас есть.

Также я доверяю Герину. Мне нравится главный тренер Джон Хайнс , помощник тренера Джек Капуано и тренерский штаб. Я просто думаю, что это отличное место, отличная ситуация для меня», – сказал Хьюз.

Хьюз отметил, что начать следующий сезон с продленным контрактом «было бы лучше», но добавил, что «был бы готов играть», даже если бы начал сезон в качестве потенциального свободного агента.