Куинн Хьюз: «Я открыт для продления контракта с «Миннесотой». Мне здесь нравится»
Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз высказался о возможном продлении контракта с клубом.
Срок действующего соглашения игрока с кэпхитом 7,85 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27. Напомним, Хьюз перешел в «Миннесоту» в результате обмена из «Ванкувера» 13 декабря 2025 года.
«Уайлд» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли-2026, уступив в серии второго раунда с «Колорадо» (1-4).
С 1 июля у Хьюза будет право подписать продление контракта.
«Мне здесь очень нравится. Я определенно открыт для продления контракта. Посмотрим, что захочет сделать [генменеджер Билл Герин]. Прошло меньше 36 часов с момента окончания сезона. Это тяжелое поражение, но я определенно был бы открыт для переподписания контракта.
Думаю, могу сказать, что мне здесь очень нравится. Мне нравится команда, город и болельщики. Просто находиться в этой раздевалке – это особенная команда. Я определенно был бы открыт для продления контракта с учетом ребят, которые у нас есть, и просто людей, которые у нас есть.
Также я доверяю Герину. Мне нравится главный тренер Джон Хайнс, помощник тренера Джек Капуано и тренерский штаб. Я просто думаю, что это отличное место, отличная ситуация для меня», – сказал Хьюз.
Хьюз отметил, что начать следующий сезон с продленным контрактом «было бы лучше», но добавил, что «был бы готов играть», даже если бы начал сезон в качестве потенциального свободного агента.
Фицджеральд дал Люку сначала несколькими матчами сжечь один новичковский год, а потом выдал заоблачный незаслуженный контракт. В сочетании с тем самым сожжённым годом просто забрал 8 млн (разницу в сумме контрактов) у хозяев клуба и отдал семье Хьюзов. Тут можно задать очень интересные вопросы, кстати.
После отставки Фица всё поменялось. Новый генменеджер НДД Мехта, по всей видимости, не готов ещё больше финансировать семью Хьюзов за счёт клуба. Пришлось всё переигрывать. И родилось вот это заявление Куинна.