Куинн Хьюз: «Я открыт для продления контракта с «Миннесотой». Мне здесь нравится»

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз высказался о возможном продлении контракта с клубом.

Срок действующего соглашения игрока с кэпхитом 7,85 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27. Напомним, Хьюз перешел в «Миннесоту» в результате обмена из «Ванкувера» 13 декабря 2025 года.

«Уайлд» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли-2026, уступив в серии второго раунда с «Колорадо» (1-4).

С 1 июля у Хьюза будет право подписать продление контракта.

«Мне здесь очень нравится. Я определенно открыт для продления контракта. Посмотрим, что захочет сделать [генменеджер Билл Герин]. Прошло меньше 36 часов с момента окончания сезона. Это тяжелое поражение, но я определенно был бы открыт для переподписания контракта. 

Думаю, могу сказать, что мне здесь очень нравится. Мне нравится команда, город и болельщики. Просто находиться в этой раздевалке – это особенная команда. Я определенно был бы открыт для продления контракта с учетом ребят, которые у нас есть, и просто людей, которые у нас есть.

Также я доверяю Герину. Мне нравится главный тренер Джон Хайнс, помощник тренера Джек Капуано и тренерский штаб. Я просто думаю, что это отличное место, отличная ситуация для меня», – сказал Хьюз.

Хьюз отметил, что начать следующий сезон с продленным контрактом «было бы лучше», но добавил, что «был бы готов играть», даже если бы начал сезон в качестве потенциального свободного агента.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
Миннесоте есть куда расти. Команда крепкая, лидеры молодые. Хьюза нужно продлевать.
Пара Хьюз-Фабер на данный момент одна из сильнейших в лиге, просто звери! Если Хьюз останется это здорово. Им бы ещё центра элитного и готовый контендер.
Джек еще пусть переходит и будет реальный контендер
Джек еще пусть переходит и будет реальный контендер
а как вместить их всех под кепкой?
Ситуация такова. Том Фицджеральд, до недавнего времени генменеджер Нью-Джерси, - очень близкий к семье Хьюзов человек. Фицджеральды кузены с Ткачуками, которые буквально воспитывали Хьюзов. И какие-то договорённости определённо были, тем более Фицджеральд и с Герином на короткой ноге, помогал ему на Олимпиаде.

Фицджеральд дал Люку сначала несколькими матчами сжечь один новичковский год, а потом выдал заоблачный незаслуженный контракт. В сочетании с тем самым сожжённым годом просто забрал 8 млн (разницу в сумме контрактов) у хозяев клуба и отдал семье Хьюзов. Тут можно задать очень интересные вопросы, кстати.

После отставки Фица всё поменялось. Новый генменеджер НДД Мехта, по всей видимости, не готов ещё больше финансировать семью Хьюзов за счёт клуба. Пришлось всё переигрывать. И родилось вот это заявление Куинна.
Думаю, все так и есть. Хотел бы узнать еще, конфедициально конечно, что в Техасе знающие люди говорят о барреле?
Получается соединение братьев не будет?(
А сколько он будет стоить, не многим меньше каприза?
Комментарий скрыт
Гонишь? )) какие 11,5 ?! Около 15 будет не меньше.
Хьюз топарь величайшего уровня,пожалуй даже лучше Макара, нужно кровь из носа продлевать его в это межсезонье,что бы закрыть этот вопрос раз и на всегда.главный лидер Миннесоты,при всем уважении к Кирюхе.
Герин, красавчик. Рискнул с обменом и не прогадал.
Очень тонко намекает ☝️🤬
Что за 15-ку в год он с удовольствием станется в Миннесоте)
17+15 это приговор.
Братья Хьюзы похоже что объединятся не в Нью-Джерси))
Люку и Куинну нечего делать в одной команде, пока Люк претендует на первое звено и первое ПП.
Герин красавчик спору нет. Но нет уверенности в этий сборке Миннесоты, с Хартманом и Цукарелло далеко не зайти, ростер команды пустой, можно смело пролететь с кубком если подписать на долгий контракт.
Каждый год мы слушаем о пустом ростере Миннесоты и откуда-то приезжают Юров, Росси, Буюм, Вальстед, Хант, Хайдт, Стрэмелл, Ламбос, Шпачек, нормально играл на ОИ, Хлавай кипер на олимпиаде тащил за Словакию, Кивихарью с 17 лет играет против мужиков в Финляндии, ему уже 19 и надо его выдергивать из Финляндии. Центр 1 звена точно нужен, но еще важнее избавится от Миддлтона с его 4.35 и отвратительной игрой в ПО. Его прекрасно перекроет Хант и надо, что-то решать по Бродину, который последние годы играет в лучшем случае полсезона, остальное лечится и набирает форму.
