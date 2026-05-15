  • Миллер повторил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина. У него 21 очко в 17 играх плей-офф-2026 за «Ак Барс»
Миллер повторил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина. У него 21 очко в 17 играх плей-офф-2026 за «Ак Барс»

Митчелл Миллер повторил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина.

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер забил гол в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»  (1:3, 2-й период, 1-1).

Теперь на его счету 21 (7+14) очко в 17 играх плей-офф-2026.

Миллер повторил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина.

В сезоне-2016/2017 рекорд установил Крис Ли («Металлург», 21 очко).  

Митчелла Миллера отменили в Америке за буллинг, но в КХЛ он вырос в суперзвезду

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Парень лучший российский защитник. В паре с Сергачёвым будут американцев рвать
ОтветСаймон Гордый
