Миллер повторил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина. У него 21 очко в 17 играх плей-офф-2026 за «Ак Барс»
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер забил гол в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:3, 2-й период, 1-1).
Теперь на его счету 21 (7+14) очко в 17 играх плей-офф-2026.
В сезоне-2016/2017 рекорд установил Крис Ли («Металлург», 21 очко).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
