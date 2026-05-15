Мэр Казани: «Весь Татарстан болеет за «Ак Барс». Везде разговоры только о финальной серии. Это состояние души. Мы любим и гордимся нашей командой»
Мэр Казани Ильсур Метшин высказался о важности финала Кубка Гагарина для города.
В финальной серии «Ак Барс» играет с «Локомотивом», счет в серии на данный момент равный – 1-1.
– Вся Казань, весь Татарстан болеет и переживает за «Ак Барс». Желаем победы нашему родному клубу. Везде разговоры только о финальной серии. Это состояние души. Мы любим и гордимся нашей командой.
– Если «Ак Барс» выигрывает Кубок, то станет самым титулованным клубом в КХЛ.
– Не будем загадывать. Весь спорт – это большой пример для нас. После таких матчей огромное количество мальчишек хотят быть похожими на своих кумиров. Это здоровый образ жизни, – сказал Метшин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
