Мэр Казани: «Весь Татарстан болеет за «Ак Барс». Везде разговоры только о финальной серии. Это состояние души. Мы любим и гордимся нашей командой»

Мэр Казани высказался о важности финала Кубка Гагарина для города.

В финальной серии «Ак Барс» играет с «Локомотивом », счет в серии на данный момент равный – 1-1.

– Вся Казань, весь Татарстан болеет и переживает за «Ак Барс». Желаем победы нашему родному клубу. Везде разговоры только о финальной серии. Это состояние души. Мы любим и гордимся нашей командой.

– Если «Ак Барс» выигрывает Кубок, то станет самым титулованным клубом в КХЛ.

– Не будем загадывать. Весь спорт – это большой пример для нас. После таких матчей огромное количество мальчишек хотят быть похожими на своих кумиров. Это здоровый образ жизни, – сказал Метшин.