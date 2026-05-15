Паник забил с отрицательного угла рикошетом от вратаря «Ак Барса» Билялова
Нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил гол броском с отрицательного угла.
Хоккеист стал автором шайбы в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:1, 2-й период).
Он увеличил преимущество ярославцев на 18-й минуте матча.
Панику удалось поразить ворота броском с отрицательного угла и с последующим рикошетом от вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
