Родуолд о Кузнецове: «У него огромнейший опыт, он им делится. В раздевалке шутит, смешит людей. Важно, что в команде есть такой парень, с ним приятно находиться рядом»

Нападающий «Салавата Юлаева » Джек Родуолд высказался об игре с форвардом Евгением Кузнецовым .

– Зимой в команду пришел Евгений Кузнецов. Каково это – играть с таким хоккеистом?

– Я не был знаком с Кузнецовым прежде. Конечно, был рад встретиться и познакомиться с ним. Он очень хороший игрок. Помню, когда я играл за «Адмирал», то вышел против Кузи, когда тот выступал за СКА. Я чувствовал, что он лучший игрок на льду. Так что я знал, на что способен Евгений.

К тому же тяжело не знать о том, чего он добился в НХЛ, о его послужном списке. Так что я был рад, что Кузнецов пришел в «Салават», что будет помогать нам. Особенно в то время. Это было большой помощью для команды.

– Чему, на твой взгляд, можно научиться, смотря на Кузю?

– У него огромнейший опыт, который он приобрел во всех местах, где играл, он ведь еще и завоевал Кубок Стэнли , все такое. Он делится этим опытом. К тому же Кузнецов даже в раздевалке шутит, смешит людей. Это действительно важно, что в команде есть такой парень.

То, как он тренируется, как видит лед – этому тоже можно учиться. С ним просто приятно находиться рядом. Здорово, что такой забавный парень есть в раздевалке.

– В России Кузнецов считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. Кузя – самый мастеровитый хоккеист, с которым тебе удалось поиграть?

– Думаю, его можно было бы поставить на вершину этого списка. Я играю уже очень давно, выступал со многими хорошими игроками. Но, пожалуй, Кузи можно было бы поставить на первое место, потому что он один из самых техничных хоккеистов. В России это известнейшее имя, имя поколения. Все его знают.

Учитывая то, что он сделал за свою карьеру, учитывая завоевание Кубка Стэнли и огромное количество матчей в НХЛ , могу с уверенностью сказать, что он один из самых известных, если не самый известный игрок, с которым я играл, – сказал Родуолд.