Родуолд о Кузнецове: «У него огромнейший опыт, он им делится. В раздевалке шутит, смешит людей. Важно, что в команде есть такой парень, с ним приятно находиться рядом»

Джек Родуолд высказался об игре с Евгением Кузнецовым.

Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд высказался об игре с форвардом Евгением Кузнецовым.

– Зимой в команду пришел Евгений Кузнецов. Каково это – играть с таким хоккеистом?

– Я не был знаком с Кузнецовым прежде. Конечно, был рад встретиться и познакомиться с ним. Он очень хороший игрок. Помню, когда я играл за «Адмирал», то вышел против Кузи, когда тот выступал за СКА. Я чувствовал, что он лучший игрок на льду. Так что я знал, на что способен Евгений.

К тому же тяжело не знать о том, чего он добился в НХЛ, о его послужном списке. Так что я был рад, что Кузнецов пришел в «Салават», что будет помогать нам. Особенно в то время. Это было большой помощью для команды.

– Чему, на твой взгляд, можно научиться, смотря на Кузю?

– У него огромнейший опыт, который он приобрел во всех местах, где играл, он ведь еще и завоевал Кубок Стэнли, все такое. Он делится этим опытом. К тому же Кузнецов даже в раздевалке шутит, смешит людей. Это действительно важно, что в команде есть такой парень.

То, как он тренируется, как видит лед – этому тоже можно учиться. С ним просто приятно находиться рядом. Здорово, что такой забавный парень есть в раздевалке.

– В России Кузнецов считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. Кузя – самый мастеровитый хоккеист, с которым тебе удалось поиграть?

– Думаю, его можно было бы поставить на вершину этого списка. Я играю уже очень давно, выступал со многими хорошими игроками. Но, пожалуй, Кузи можно было бы поставить на первое место, потому что он один из самых техничных хоккеистов. В России это известнейшее имя, имя поколения. Все его знают.

Учитывая то, что он сделал за свою карьеру, учитывая завоевание Кубка Стэнли и огромное количество матчей в НХЛ, могу с уверенностью сказать, что он один из самых известных, если не самый известный игрок, с которым я играл, – сказал Родуолд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
из отличного креативного игрока в человека, который смешит людей в раздевалке
Про него постоянно говорят, что он все время шутит
Как-то это уже не уместно выглядит, взрослый дядя исполняет функцию шута
Может ему в Комеди Клаб тогда
Все забавные расчесы языка написанные выше ничто иное не имеющие понятия о человеке... Кузя он талантлив у него все хорошо с химией но человек не дотягивает физически... Он бы мог подтянуться в физике но видать что ему трудновато. А так Джек прав во всем такой парень в раздевалке нужен именно шутка может быть своевременной но и никто не знает что у такого парня на душе. И эти ваши издевки в виде вашей Писанине к месту. Я играл в хоккей и все прекрасно понимаю. Все эти писальщики что писали свою ерунду не имеют понятия что такое коньки раз в год... А у этого парня есть полный комплект медалей начиная с молодежки и заканчивая перстнем чемпиона НХЛ. Думаю что он ещё покажет всем назло на что он способен и эти писатели или писюны засунут свои языки в одно место. И это будет правильно. Кузя ты на самом деле талантлив и ещё можешь показать свои способности. Оставайся в в КХЛ ну и когда придется приехать в Уфу покажи всем кто ты есть на самом деле чтоб некоторые здорово подумали на счет своего словесного поноса. Писюны и малолетние поэты.
Сколько ни читал интервью с игроками, которым довелось поиграть с Кузнецовым в одной команде, все говорят одно: весёлый балагур, обладает высоким мастерством. Ни один не назвал его лидером команды. Может поэтому он и не смог до конца реализовать себя. Ведь роль первого центра команды он так и не смог потянуть.
АК барс Локомотив.... Встречаются ДВЕ самые лучшие команды КХЛ. Физическая сила и выносливость у обоих команд лучшая в лиге... В Салаватушке играют одни только лилипуты... Ринатик Баширов скажи пожалуйста как моська против СЛОНА будет играть ??????? Или уходи Ринатик или делай команду.... Козлов тоже не спи....
Форвард «Салавата» Родуолд: «Мне стало намного комфортнее жить в России, с женой наслаждаемся здесь. Есть стереотипы о русской еде, хотя борщ очень вкусный»
15 мая, 10:28
Жаровский о «Салавате»: «С легионерами общаюсь на английском – это хорошая практика. По-французски знаю только «бонжур», «месье» и другие простые слова»
30 апреля, 06:24
Родуолд продлил контракт с «Салаватом» на год. Форвард набрал 21+23 в 67 играх – он лучший снайпер клуба в регулярке-2025/26
28 апреля, 11:13
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
32 минуты назад
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
49 минут назад
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
сегодня, 11:07
Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
сегодня, 11:05
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
сегодня, 10:35
Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»
сегодня, 10:22
У «Каролины» будет 11 дней паузы между раундами в Кубке Стэнли – наибольшее значение за 107 лет
сегодня, 10:11
Разин, Гатиятулин и Виктор Козлов – номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ
сегодня, 09:41
Готье играл в Кубке Стэнли с переломами отростков двух позвонков. Форвард «Анахайма» набрал 4+8 в 12 матчах
сегодня, 09:27
Кубок Стэнли. «Баффало» примет «Монреаль» в 7-й игре серии второго раунда
сегодня, 08:58
Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»
5 минут назад
Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
19 минут назад
Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»
сегодня, 10:54
«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года
сегодня, 09:51
Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
сегодня, 09:11
Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
сегодня, 08:45
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
сегодня, 07:45
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
сегодня, 06:58
Баландин о «Металлурге»: «В полуфинале команда просто не играла. Самое страшное – безразличие Разина. И у игроков не было интереса: кто-то в НХЛ собрался, кто-то в отпуск»
сегодня, 06:46
«Шикутими» впервые с 1994 года стал чемпионом QMJHL. Проспект «Юты» Гейб Смит признан MVP плей-офф с 33 очками в 21 матче, хотя его «Монктон» проиграл в финале
сегодня, 05:50
