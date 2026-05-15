Директор «Автомобилиста» о формировании штаба: «Одна вакансия остается на рассмотрении у главного тренера. По остальным более-менее понимание есть»

Директор «Автомобилиста» высказался о формировании тренерского штаба.

Директор «Автомобилиста » Максим Рябков высказался о формировании нового тренерского штаба.

7 апреля клуб объявил о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера.

«У нас на данный момент одна вакансия остается на рассмотрении у главного тренера. По остальным более-менее понимание есть, многие люди с Алексеем Николаевичем не понаслышке знакомы по совместной работе.

В штабе команды с прошлого сезона останется Александр Львович Гольц, контракт с ним мы продлили, Алексей Николаевич готов сотрудничать с этим специалистом», – сказал Рябков.

В середине июля пройдет лагерь развития с участием нового штаба главной команды, в котором примут участие игроки молодежного клуба «Авто», фарм-клуба «Горняк-УГМК » и молодые хоккеисты основы, добавил Рябков.

«Это инициатива тренерского штаба для того, чтобы лучше познакомиться с возможностями ребят и уже после этого определить, кто будет проходить дальнейшую предсезонную подготовку в составе основной команды», – сказал функционер.