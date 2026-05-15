Панарин о Кубке Гагарина: «Надеюсь, финальная серия затянется до седьмого матча. У меня фаворита нет, я за красивый хоккей»

Нападающий «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин высказался о финальной серии Кубка Гагарина.

В финале плей-офф «Ак Барс» играет с «Локомотивом ». Счет в серии на данный момент равный – 1-1.

«Хотел бы пожелать всем шикарной серии. Надеюсь, финальная серия затянется до седьмого матча. Будет красивая борьба.

У меня фаворита нет, я за красивый хоккей», – сказал Панарин.