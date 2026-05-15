Вячеслав Фетисов: «Демидов – молодец, один из лидеров среди новичков в розыгрыше Кубка Стэнли. Дай бог, чтобы добрался до финала»

Вячеслав Фетисов высказался об игре Ивана Демидова в плей-офф НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об игре форварда «Монреаля » Ивана Демидова в плей-офф.

В четверг «Монреаль» обыграл «Баффало» со счетом 6:3 в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли и повел 3-2. Демидов забросил дебютную шайбу в плей-офф, а также отдал передачу.

Всего на счету 20-летнего россиянина теперь 6 (1+5) очков в 12 играх плей-офф-2026.

«Иван – молодой парень, не всегда все складывается так, как хочешь, но терпение и вера в него у команды, тренеров и болельщиков есть. Так что, думаю, он поймает игру.

Все-таки плей-офф и регулярка – два разных турнира. Демидов – молодец, один из лидеров среди новичков в розыгрыше Кубка Стэнли, дай бог, чтобы добрался до финала», – сказал Фетисов.

