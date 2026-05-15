3

Вячеслав Фетисов: «Демидов – молодец, один из лидеров среди новичков в розыгрыше Кубка Стэнли. Дай бог, чтобы добрался до финала»

Вячеслав Фетисов высказался об игре Ивана Демидова в плей-офф НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об игре форварда «Монреаля» Ивана Демидова в плей-офф.

В четверг «Монреаль» обыграл «Баффало» со счетом 6:3 в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли и повел 3-2. Демидов забросил дебютную шайбу в плей-офф, а также отдал передачу.

Всего на счету 20-летнего россиянина теперь 6 (1+5) очков в 12 играх плей-офф-2026.

«Иван – молодой парень, не всегда все складывается так, как хочешь, но терпение и вера в него у команды, тренеров и болельщиков есть. Так что, думаю, он поймает игру.

Все-таки плей-офф и регулярка – два разных турнира. Демидов – молодец, один из лидеров среди новичков в розыгрыше Кубка Стэнли, дай бог, чтобы добрался до финала», – сказал Фетисов.

Первый гол Демидова в Кубке Стэнли! Помог «Монреалю» с важнейшей победой на выезде
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
А потом добавил: "Я всё равно не слежу и смотреть не буду".
Ответ Bdv68
Будто какая то зависть, презирание, то не смотрю это не нужно, Овечкиных, Малкиных не будет больше. Фетисов тоже хочет быть на слуху на виду, им так же особо невыгодно что бы их рекорды били, о них забывали,хоккеисты лучше чем они появлялись и в историю хоккея входили.
Ответ Bdv68
тут воспитанник РоРо...тут Фетисов смотрит реаностно))
