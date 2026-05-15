Министр спорта Татарстана о возможности появления новой арены в Казани: «Триггером может послужить Кубок Гагарина у «Ак Барса» в этом году»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о возможном строительстве новой крупной ледовой арены в Казани.

«Надо признать, что «Татнефть-Арена » – хороший объект, но он достаточно давно построен. На ключевые матчи – ажиотаж, билеты разлетаются как пирожки. Но я думаю, что, если бы и на 20 тысяч мест была арена, они бы тоже разлетелись.

Тут больше вопрос к руководству клуба, но в целом нам нужна какая-то большая арена, потому что «Татнефть-Арена» – объект, который используется не только для хоккея. Все крупномасштабные мероприятия – открытия, церемонии, республиканские елки, концерты – проводятся на этой арене», – сказал Леонов.

По словам министра, это пока самый крупный многофункциональный объект. Леонов отметил, что, когда Казань готовилась к проведению чемпионата мира по водным видам спорта, который должен был пройти в 2025 году, обсуждался вопрос строительства многофункционального объекта на 12-15 тысяч мест.

«Но сегодня решения нет, тем более все это упирается в большие инвестиции. Вполне возможно, что триггером может послужить, если мы в этом году завоюем Кубок Гагарина , может быть, будет движение вперед.

Сегодня времена непростые. Конечно, завтра объект не появится, даже если будет принято решение – это вопрос проектирования и строительства, крупный проект. Говорить об этом можно по итогам чемпионата, после окончания плей-офф. Это все-таки больше вопрос к руководству клуба», – добавил Леонов.

Счет в финальной серии плей-офф между «Ак Барсом » и «Локомотивом» на данный момент равный – 1-1.