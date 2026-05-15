  • Министр спорта Татарстана о возможности появления новой арены в Казани: «Триггером может послужить Кубок Гагарина у «Ак Барса» в этом году»
Министр спорта Татарстана о возможности появления новой арены в Казани: «Триггером может послужить Кубок Гагарина у «Ак Барса» в этом году»

Владимир Леонов высказался о возможности появления новой арены в Казани.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о возможном строительстве новой крупной ледовой арены в Казани.

«Надо признать, что «Татнефть-Арена» – хороший объект, но он достаточно давно построен. На ключевые матчи – ажиотаж, билеты разлетаются как пирожки. Но я думаю, что, если бы и на 20 тысяч мест была арена, они бы тоже разлетелись.

Тут больше вопрос к руководству клуба, но в целом нам нужна какая-то большая арена, потому что «Татнефть-Арена» – объект, который используется не только для хоккея. Все крупномасштабные мероприятия – открытия, церемонии, республиканские елки, концерты – проводятся на этой арене», – сказал Леонов.

По словам министра, это пока самый крупный многофункциональный объект. Леонов отметил, что, когда Казань готовилась к проведению чемпионата мира по водным видам спорта, который должен был пройти в 2025 году, обсуждался вопрос строительства многофункционального объекта на 12-15 тысяч мест.

«Но сегодня решения нет, тем более все это упирается в большие инвестиции. Вполне возможно, что триггером может послужить, если мы в этом году завоюем Кубок Гагарина, может быть, будет движение вперед.

Сегодня времена непростые. Конечно, завтра объект не появится, даже если будет принято решение – это вопрос проектирования и строительства, крупный проект. Говорить об этом можно по итогам чемпионата, после окончания плей-офф. Это все-таки больше вопрос к руководству клуба», – добавил Леонов. 

Счет в финальной серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Локомотивом» на данный момент равный – 1-1. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Конечно, это круто. Но вообще, по российским меркам Казань и без того очень обеспеченный город. Сложно сказать, чего там нет даже в сравнении с Москвой и Питером
А на школу в Кыргызстане за 15 лярдов есть)?без обид соседней стране , просто зав....... уже про лаве и все остальное . стыдно
ОтветУзурпатор правды
Киргиз-татару брат
Для них не жалко
Арена как в Омске как раз подойдёт! Отличная арена
В Казани давно пора сделать крутой дворец! Как и в Ярославле!
ОтветАндрей Бармалей
И в Магнитогорске, и УФЕ!
Не плохо бы , как в Омске , только повместительней .
Ак Барс итак один из самых титулованных клубов, наряду с Магниткой и ЦСКА, априори новую арену заслужил клуб и его многочисленная армия болельщиков
