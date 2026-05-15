Колосов продлил контракт с «Филадельфией» на год. Кэпхит – 850 тысяч долларов

Алексей Колосов продлил контракт с «Филадельфией».

Вратарь Алексей Колосов подписал новый контракт с «Филадельфией».

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 850 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне Колосов провел 4 игры в НХЛ , отражая в среднем 83% бросков при коэффициенте надежности 4,00.

В АХЛ белорусский голкипер сыграл 38 матчей. Он отразил 89,5% бросков при коэффициенте надежности 2,98.