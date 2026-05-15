Агент Дитца о том, перейдет ли игрок в «Сибирь»: «С большой долей вероятности это может случиться»

Даррен Дитц может продолжить карьеру в «Сибири».

Агент Дмитрий Заикин, представляющий интересы защитника минского «Динамо» Даррена Дитца , сообщил, что игрок может продолжить карьеру в «Сибири ».

Срок действующего контракта хоккеиста с истекает 31 мая.

– Даррен Дитц покинет «Динамо» и перейдет в «Сибирь»?

– С большой долей вероятности это может случиться, – сказал Заикин.