  Плющев о Радулове: «Если у нас игрок в 40 лет – лидер в командах, то какого уровня другие?»
Плющев о Радулове: «Если у нас игрок в 40 лет – лидер в командах, то какого уровня другие?»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев дал комментарий относительно игры Александра Радулова.

39-летний нападающий «Локомотива» набрал 16 (6+10) очков при полезности «плюс 6» в 18 матчах розыгрыша Кубка Гагарина.

– Принято говорить, что Радулов – ключевая фигура полуфинальной серии с «Авангардом». Вас удивляет, что Александр смог получить уже третью молодость? Смог сработаться с обоими тренерами «Локомотива» – Никитиным, теперь с Хартли, хотя всегда все говорили, что у него характер не самый простой.

– Радулов в принципе на своей волне. Он играет ту игру, которую он играл всегда. Он ей не изменяет.

Поэтому, кто стоит у руля – ему особо все равно. Главное, чтобы его личное эго не принижали в плане игрового времени. Он его получает достаточно, а все остальное как делал, так и делает.

И здесь вопрос совсем в другом: если у нас в 40 лет игрок – лидер в командах, то что у нас другие игроки вообще, какого уровня? – сказал Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Татар-Информ»
А если человек в 41 под 30 шайб кладет, то какого уровня лига? 🤔 этот дурачок прекратит в лужу п.. деть?
Только тот, кто в 40 по 30 шайб кладёт, во первых лучший снайпер в истории, во вторых он далеко не самый лучший игрок лиги, даже близко. И уж тем более он не лучший игрок постсизона.
Тут Плющев проблему то обозначает верно.
Какую проблему? Того что Радулов выдает отличную игру в 40? То, что многие великие в 40 выдавали блестящие отрезки на различных турнирах, тот же Ягр, Селянне да и многие другие. Радулов один из лучших, но не он один, Миллер, Шалунов для вас шутка какая-то? Не, ну если надо натянуть сову на глобус на ровном месте, то и штампы подобного критикана популиста подойдут, че уж.
Позиция этого человека - все плохо, все делают все неправильно и все… опять таки, плохо.
Я его не знаю, но уже сама позиция говорит о том, что человек далёк от реальных дел и говорит штампами....
Поскольку по его мнению все плохо, то это уже раздражает. Не бывает такого, чтобы все было плохо или хорошо....всегда есть и плюсы.
Ну, а то, что человек занял такую позицию говорит только о том, что он просто ловит хайп (тем, что якобы имеет мнение отличное от системы) и к тому же уровень журналистики - ниже плинтуса, раз спрашивают мнение таких "экспертов"
Так же можно и про НХЛ сказать, а Радулов тем и уникален, что в 40 в нём все тот же юношеский азарт, как бы кто к нему не относился
Вопрос Плющеву на засыпку: а Овечкин лидер в своей команде? Ответит "да", значит, какого уровня другие игроки в НХЛ? Ответит "нет", подвергнет сомнению все те дифирамбы, которые он сам пел Овечкину.
Кто такой Плющев?
