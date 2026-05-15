Плющев о Радулове: «Если у нас игрок в 40 лет – лидер в командах, то какого уровня другие?»

Владимир Плющев высказался об игре Александра Радулова.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев дал комментарий относительно игры Александра Радулова .

39-летний нападающий «Локомотива » набрал 16 (6+10) очков при полезности «плюс 6» в 18 матчах розыгрыша Кубка Гагарина.

– Принято говорить, что Радулов – ключевая фигура полуфинальной серии с «Авангардом». Вас удивляет, что Александр смог получить уже третью молодость? Смог сработаться с обоими тренерами «Локомотива» – Никитиным, теперь с Хартли, хотя всегда все говорили, что у него характер не самый простой.

– Радулов в принципе на своей волне. Он играет ту игру, которую он играл всегда. Он ей не изменяет.

Поэтому, кто стоит у руля – ему особо все равно. Главное, чтобы его личное эго не принижали в плане игрового времени. Он его получает достаточно, а все остальное как делал, так и делает.

И здесь вопрос совсем в другом: если у нас в 40 лет игрок – лидер в командах, то что у нас другие игроки вообще, какого уровня? – сказал Владимир Плющев.