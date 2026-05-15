Плющев о Радулове: «Если у нас игрок в 40 лет – лидер в командах, то какого уровня другие?»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев дал комментарий относительно игры Александра Радулова.
39-летний нападающий «Локомотива» набрал 16 (6+10) очков при полезности «плюс 6» в 18 матчах розыгрыша Кубка Гагарина.
– Принято говорить, что Радулов – ключевая фигура полуфинальной серии с «Авангардом». Вас удивляет, что Александр смог получить уже третью молодость? Смог сработаться с обоими тренерами «Локомотива» – Никитиным, теперь с Хартли, хотя всегда все говорили, что у него характер не самый простой.
– Радулов в принципе на своей волне. Он играет ту игру, которую он играл всегда. Он ей не изменяет.
Поэтому, кто стоит у руля – ему особо все равно. Главное, чтобы его личное эго не принижали в плане игрового времени. Он его получает достаточно, а все остальное как делал, так и делает.
И здесь вопрос совсем в другом: если у нас в 40 лет игрок – лидер в командах, то что у нас другие игроки вообще, какого уровня? – сказал Владимир Плющев.
Тут Плющев проблему то обозначает верно.
Я его не знаю, но уже сама позиция говорит о том, что человек далёк от реальных дел и говорит штампами....
Поскольку по его мнению все плохо, то это уже раздражает. Не бывает такого, чтобы все было плохо или хорошо....всегда есть и плюсы.
Ну, а то, что человек занял такую позицию говорит только о том, что он просто ловит хайп (тем, что якобы имеет мнение отличное от системы) и к тому же уровень журналистики - ниже плинтуса, раз спрашивают мнение таких "экспертов"