Депутат Журова про ЧМ-2026: «Все сборные только порадуются, что могут подняться на место повыше из‑за отсутствия России. Человеческая натура так устроена»

Светлана Журова ответила на вопрос о смысле ЧМ по хоккею без России.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась касательно ЧМ по хоккею без участия сборной России.

Турнир проходит в Швейцарии.

– Насколько чемпионат мира по хоккею не имеет смысла без сборной России?

– Для болельщиков всего мира он имеет смысл. Они будут болеть за свои команды, которые там представлены.

Наверное, они скажут, что хотели бы видеть более яркую борьбу, ведь присутствие россиян всегда повышает уровень конкуренции, а победа в таких условиях ценится значительно выше.

Все сборные только порадуются, что они могут подняться на место повыше из‑за отсутствия россиян. Человеческая натура так устроена… Тут уже ничего не сделаешь, – сказала Светлана Журова.