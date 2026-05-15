Депутат Журова про ЧМ-2026: «Все сборные только порадуются, что могут подняться на место повыше из‑за отсутствия России. Человеческая натура так устроена»

Светлана Журова ответила на вопрос о смысле ЧМ по хоккею без России.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась касательно ЧМ по хоккею без участия сборной России.

Турнир проходит в Швейцарии.

– Насколько чемпионат мира по хоккею не имеет смысла без сборной России?

– Для болельщиков всего мира он имеет смысл. Они будут болеть за свои команды, которые там представлены.

Наверное, они скажут, что хотели бы видеть более яркую борьбу, ведь присутствие россиян всегда повышает уровень конкуренции, а победа в таких условиях ценится значительно выше.

Все сборные только порадуются, что они могут подняться на место повыше из‑за отсутствия россиян. Человеческая натура так устроена… Тут уже ничего не сделаешь, – сказала Светлана Журова.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Журова без Свищева,слова на ветер...
ОтветСергей Круг
Журова без Свищева,слова на ветер...
И Дрищева!
Я бежала за вами два квартала, чтобы сказать как вы мне безразличны.
По Журовой, страна на всех плевала, но почему-то все время на всех обижена
Что у неё в голове?
Сколько можно цитировать депутатов-спортсменов? Они в Думе для массовки, руки умеют хорошо поднимать
Их надо поженить с ратаном.
Набита д...
Да плевать все хотели. Нужна бы была Россия, выступили бы с петициями как минимум. Смотрите уже правде в глаза
Когда в Вашингтон летала , говорят бургеров 🍔 наелась вволю .
Товарищ Журова 🤗💁‍♀️
Хватит болтать депутат Журова ,не хочешь не смотри ,я хочу и буду смотреть,занимайтесь лучше своими делами и не лезьте со своими советами кому что смотреть
где бы она была в Китпе?
Мы хуже Китая?
Ответ: ахахах....мы вассалы......
