Брюс Кэссиди: «Знаю, что несколько клубов обращались к «Вегасу» на мой счет. Надеюсь, дадут разрешение на переговоры. Я хочу тренировать»

Брюс Кэссиди: несколько клубов обращались к «Вегасу» на мой счет.

Бывший главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди поделился мыслями относительно вариантов продолжения карьеры.

Ранее появилась информация , что «Голден Найтс» не разрешили «Эдмонтону» провести переговоры со специалистом.

«Вегас » должен дать разрешение на переговоры. Они находятся в разгаре серии плей-офф (Кэссиди дал комментарий до победы «Вегаса» в 6-м матче над «Анахаймом» – Спортс’‘).

К тому же они разбирались с ситуацией Брэйдена Макнэбба (который пропустил 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации – Спортс’‘).

Я уважаю заботы клуба, но знаю, что несколько клубов обращались на мой счет.

Надеюсь, в какой-то момент они дадут разрешение на переговоры, потому что я тренер, и это то, чем я хочу заниматься», – сказал Брюс Кэссиди .