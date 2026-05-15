Брюс Кэссиди: «Знаю, что несколько клубов обращались к «Вегасу» на мой счет. Надеюсь, дадут разрешение на переговоры. Я хочу тренировать»
Бывший главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди поделился мыслями относительно вариантов продолжения карьеры.
Ранее появилась информация, что «Голден Найтс» не разрешили «Эдмонтону» провести переговоры со специалистом.
«Вегас» должен дать разрешение на переговоры. Они находятся в разгаре серии плей-офф (Кэссиди дал комментарий до победы «Вегаса» в 6-м матче над «Анахаймом» – Спортс’‘).
К тому же они разбирались с ситуацией Брэйдена Макнэбба (который пропустил 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации – Спортс’‘).
Я уважаю заботы клуба, но знаю, что несколько клубов обращались на мой счет.
Надеюсь, в какой-то момент они дадут разрешение на переговоры, потому что я тренер, и это то, чем я хочу заниматься», – сказал Брюс Кэссиди.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
Впрочем, нельзя забывать, что это тренер старой школы. Он не ведет переговоры с игроками, а строит строгую структуру игры, крайне требовательную к игрокам. Это постепенно выматывает. Тут надо детально смотреть на команду и от этого вести разговор.