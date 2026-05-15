  • Рик Токкет: «У «Филадельфии» есть инструменты, чтобы помочь Мичкову. Окажись в такой ситуации другой молодой хоккеист, никто бы ничего не сказал, но на Матвея оказывают давление»
Рик Токкет: «У «Филадельфии» есть инструменты, чтобы помочь Мичкову. Окажись в такой ситуации другой молодой хоккеист, никто бы ничего не сказал, но на Матвея оказывают давление»

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался относительно игры нападающего Матвея Мичкова в этом сезоне.

Форвард набрал 51 (20+31) балл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 14:50. В плей-офф на его счету 1 передача в 8 играх.

«Это его первый плей-офф. Он второй сезон в лиге. Окажись в такой ситуации другой молодой хоккеист, никто бы ничего не сказал, но на Матвея оказывают давление. Нам нужно дать парню передышку.

Нужно понимать, что ему лишь 21 год. У нас есть инструменты, чтобы ему помочь.

На это лето у него уже есть множество разных планов, и это замечательно, и у нас есть инструменты, которые могут помочь. Но нужно помнить, что ему 21 год», – сказал Рик Токкет.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Philly Voice
Да у Филадельфии есть инструменты чтобы помочь, наконец то обменять его и дать нормально развиваться, чем мучить парня в 3 звене в болотном хоккее
Надо помнить, что ему только 21 год. Будем мариновать его до 27-ми.
А в каком звена по вашему играют Юров (до травмы Эриксона Эка когда на пару матчей во второе попал) и Демидов? Да в третьем же и играют и не плачут. Ну давайте все игроки 7-го пика драфта начнут требовать первое звено. Так просто места не хватит, учитывая что есть и пики повыше и хороший игрок в первом звен может лет 15 играть
Бедарду дали карт-бланш и не дергали за дикие +/-. И на третий сезон он стал топовым игроком. А из Мичкова всё время стараются слепить что-то особенное, вместо того чтобы просто развивать его сильные стороны. Что было бы, если бы из Овечкина начали лепить двухстороннего форварда, заставляя отрабатывать на 100% в защите? Да ничего хорошего, проверено тренерами Оутсом и Харпером. Надёжность обороны незначительно улучшалась, а вот результативность команды катострофически снизилась. Что неудивительно. Микроскопом можно забивать гвозди, но молотком это делать удобнее и дешевле. Хорошо, что эти тренера появились в жизни Овечкина не в его первый сезон, а то бы рекорд Гретцки устоял, а Вашингтон уже давно бы переехал куда-нибудь в Вегас, Юту или Сиэтл.
И тем не менее скорость Мичкова - это слёзы.
Может и так. Но в хоккее главное не быстро бегать, а попадать шайбой в ворота ( по крайней мере для нападающих). А у Матвея с этим проблем нет. Но я согласен, что ему ещё работать и работать над собой.
Мичкову надо сливать этого шарлатана и идти с Филадельфией за Кубками.
Мичкову этим летом надо включить Сашу Овечкина разлива 2017 года, когда он окончательно задолбавшись отлетать от Пингвинов приехал в лагерь в такой форме, что все челюсти уронили, начал сезон с 7 голов в первых 2 матчах, а закончил с Конем за пазухой и КС над головой.

Матвей либо сейчас покажет что в нем есть эта искра, либо имхо просто поедет в КХЛ назад.
Мичкову надо уходить из Филадельфии. Логика простая: с одним тренером он в НХЛ забивал довольно много, с другим - ноль. Выходит, ему надо найти, прежде всего, своего тренера, команду под себя. Здесь из него делают "элитного" игрока третьего или четверного звена. Не надо упираться, что-то доказывать, надо уходить. Его там ломают... и сломают. В конце концов, пусть возвращается в КХЛ и ждет свою команду "там".
Он зря начал играть с Тортом в игру умный тренер - ершистый, но внемлющий и благодарный подопечный. Теперь его (как идиота) все кому не лень будут учить играть в хоккей.
Что касается скорости, то не его это конек. Не все супербыстрые хоккеисты являются элитными. Помню, Алексей Яшин ходил пешком по площадке, но стабильно забивал.
Плюс Матвей уже доказал, что может хорошо забивать в НХЛ.
Проблема в том, что в Фил-и уже есть де-факто два звена с четкими контурами. И эта формула дала определенный результат после довольно долгого командного раколбаса. Токкет лукавит. Матвею там места нет, не будут они менять то, что работает. Здесь конечно можно развести демагогию. Всё это херня,... малый талантливый и шел играть точно не в третьем звене. Надо исходить из этого. Неужели там у него никого нет, чтобы как-то решить проблему с командой.
Что касается Овечки, то просто глупо с ним кого-либо сравнивать. Ну что за ересь?
Кстати, Демидов тоже в не очень хорошей ситуации. В Монреале появилось прям четкое первое звено. Второе в процессе поиска. Но без сильных партнеров и Демидов не сможет раскрыть свой талант в полной мере. Они на него уже так как раньше не рассчитывают. А это самое плохое.
Пожелаю нашей молодёжи удачи и не терпеть ненужных ударов. Могу привести массу примеров, когда неуживчивый хоккеист в конце концов находил свою команду и приносил много пользы. И могу привести еще больше примеров, когда чувак терпел, типа мужик, оценят. И итоге сгнивал полностью. В хоккее довольно быстро можно понять, твоя команда или нет.
Да, верно. Но Иван, к сожалению, отошёл на второй план, после того, как вдруг заиграли Сузуки и Ю.Скл. Вариться в среде середняков - станешь таким же. Правильно говорят: с кем поведёшься, от того и наберешься. Будешь играть с двумя звездами - станешь третьей. Среди лузеров - будешь третьим. В четвертом - превратишься в псину через год с необратимыми деформациями психики.
И здесь гордыня как не при чем: уровень ребят известен, к реализации надо стремиться. Всё это сказки про белого бычка, мол, паши, докажи. Вырастит горб - не более того.
