Рик Токкет: «У «Филадельфии» есть инструменты, чтобы помочь Мичкову. Окажись в такой ситуации другой молодой хоккеист, никто бы ничего не сказал, но на Матвея оказывают давление»
Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался относительно игры нападающего Матвея Мичкова в этом сезоне.
Форвард набрал 51 (20+31) балл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 14:50. В плей-офф на его счету 1 передача в 8 играх.
«Это его первый плей-офф. Он второй сезон в лиге. Окажись в такой ситуации другой молодой хоккеист, никто бы ничего не сказал, но на Матвея оказывают давление. Нам нужно дать парню передышку.
Нужно понимать, что ему лишь 21 год. У нас есть инструменты, чтобы ему помочь.
На это лето у него уже есть множество разных планов, и это замечательно, и у нас есть инструменты, которые могут помочь. Но нужно помнить, что ему 21 год», – сказал Рик Токкет.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Philly Voice
Матвей либо сейчас покажет что в нем есть эта искра, либо имхо просто поедет в КХЛ назад.
Он зря начал играть с Тортом в игру умный тренер - ершистый, но внемлющий и благодарный подопечный. Теперь его (как идиота) все кому не лень будут учить играть в хоккей.
Что касается скорости, то не его это конек. Не все супербыстрые хоккеисты являются элитными. Помню, Алексей Яшин ходил пешком по площадке, но стабильно забивал.
Плюс Матвей уже доказал, что может хорошо забивать в НХЛ.
Что касается Овечки, то просто глупо с ним кого-либо сравнивать. Ну что за ересь?
Кстати, Демидов тоже в не очень хорошей ситуации. В Монреале появилось прям четкое первое звено. Второе в процессе поиска. Но без сильных партнеров и Демидов не сможет раскрыть свой талант в полной мере. Они на него уже так как раньше не рассчитывают. А это самое плохое.
Пожелаю нашей молодёжи удачи и не терпеть ненужных ударов. Могу привести массу примеров, когда неуживчивый хоккеист в конце концов находил свою команду и приносил много пользы. И могу привести еще больше примеров, когда чувак терпел, типа мужик, оценят. И итоге сгнивал полностью. В хоккее довольно быстро можно понять, твоя команда или нет.
И здесь гордыня как не при чем: уровень ребят известен, к реализации надо стремиться. Всё это сказки про белого бычка, мол, паши, докажи. Вырастит горб - не более того.