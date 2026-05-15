Рик Токкет: «У «Филадельфии» есть инструменты, чтобы помочь Мичкову. Окажись в такой ситуации другой молодой хоккеист, никто бы ничего не сказал, но на Матвея оказывают давление»

Рик Токкет: у нас есть инструменты, чтобы помочь Мичкову.

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался относительно игры нападающего Матвея Мичкова в этом сезоне.

Форвард набрал 51 (20+31) балл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 14:50. В плей-офф на его счету 1 передача в 8 играх.

«Это его первый плей-офф. Он второй сезон в лиге. Окажись в такой ситуации другой молодой хоккеист, никто бы ничего не сказал, но на Матвея оказывают давление. Нам нужно дать парню передышку.

Нужно понимать, что ему лишь 21 год. У нас есть инструменты, чтобы ему помочь.

На это лето у него уже есть множество разных планов, и это замечательно, и у нас есть инструменты, которые могут помочь. Но нужно помнить, что ему 21 год», – сказал Рик Токкет .