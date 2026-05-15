  • Кросби, Селебрини и Шайфли сыграют в 1-м звене Канады против Швеции в матче ЧМ-2026, Холлоуэй, О′Райлли и Виларди – во 2-м
Макклин Селебрини и Сидни Кросби сыграют в одном звене против Швеции.

Сборная Канады назвала состав команды на первый матч ЧМ-2026 против команды Швеции.

Защитники:

Паркер Уозерспун – Эван Бушар;

Морган Райлли – Дилан Демело;

Дарнелл НерсЗак Уайтклауд;

Дэнтон Матейчук.

Нападающие:

Сидни КросбиМакклин СелебриниМарк Шайфли;

Дилан Холлоуэй – Райан О′Райлли – Габриэль Виларди;

Джон Таварес – Роберт Томас – Дилан Козенс;

Портер Мартон – Фрэйзер Минтен – Коннор Браун.

Стартовый вратарь – Джет Гривс.

Матч Канада – Швеция начнется в 17:20 по московскому времени.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Федерации хоккея Канады в X
