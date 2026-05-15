Кросби, Селебрини и Шайфли сыграют в 1-м звене Канады против Швеции в матче ЧМ-2026, Холлоуэй, О′Райлли и Виларди – во 2-м
Макклин Селебрини и Сидни Кросби сыграют в одном звене против Швеции.
Сборная Канады назвала состав команды на первый матч ЧМ-2026 против команды Швеции.
Защитники:
Паркер Уозерспун – Эван Бушар;
Морган Райлли – Дилан Демело;
Дэнтон Матейчук.
Нападающие:
Сидни Кросби – Макклин Селебрини – Марк Шайфли;
Дилан Холлоуэй – Райан О′Райлли – Габриэль Виларди;
Джон Таварес – Роберт Томас – Дилан Козенс;
Портер Мартон – Фрэйзер Минтен – Коннор Браун.
Стартовый вратарь – Джет Гривс.
Матч Канада – Швеция начнется в 17:20 по московскому времени.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Федерации хоккея Канады в X
