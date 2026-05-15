«Торпедо-Горький» не сыграет в следующем сезоне ВХЛ, «Калуга» вступила в лигу. Фарм-клуб «Торпедо» выиграл Кубок Чемпиона России в 2025 году

«Торпедо-Горький» не сыграет в следующем сезоне ВХЛ.

ВХЛ представила состав участников следующего сезона.

В турнире примут участие 32 клуба. Соревнование покинуло «Торпедо-Горький» а новичком турнира стала «Калуга».

Фарм-клуб «Торпедо» выиграл Кубок Чемпиона России в прошлом сезоне. В этом команда заняла 12-е место в регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ и проиграл «Магнитке» (0-4) в первом раунде плей-офф.

Гендиректор «Торпедо»: «Содержать самостоятельный фарм – роскошь. Сезон назад регламент КХЛ позволял до 40 человек на двухсторонних контрактах. Когда число сократилось до 10, появились вопросы»