«Торпедо-Горький» не сыграет в следующем сезоне ВХЛ, «Калуга» вступила в лигу. Фарм-клуб «Торпедо» выиграл Кубок Чемпиона России в 2025 году
ВХЛ представила состав участников следующего сезона.
В турнире примут участие 32 клуба. Соревнование покинуло «Торпедо-Горький» а новичком турнира стала «Калуга».
Фарм-клуб «Торпедо» выиграл Кубок Чемпиона России в прошлом сезоне. В этом команда заняла 12-е место в регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ и проиграл «Магнитке» (0-4) в первом раунде плей-офф.
Гендиректор «Торпедо»: «Содержать самостоятельный фарм – роскошь. Сезон назад регламент КХЛ позволял до 40 человек на двухсторонних контрактах. Когда число сократилось до 10, появились вопросы»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ВХЛ
Министру спорта Нижегородской области Кабайло Д. С.
Прошу рассмотреть данное обращение и предоставить мотивированный официальный ответ касательно вопроса о роспуске к частям собачим общественной организации «Пари Нижний Новгород». Данная организация не имеет общественной значимости и никому не уперлась. Просьба направить высвободившиеся средства на поддержку чемпиона России по хоккею 2025 года – Торпедо-Горький.