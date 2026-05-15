«Торпедо-Горький» не сыграет в следующем сезоне ВХЛ, «Калуга» вступила в лигу. Фарм-клуб «Торпедо» выиграл Кубок Чемпиона России в 2025 году

ВХЛ представила состав участников следующего сезона.

В турнире примут участие 32 клуба. Соревнование покинуло «Торпедо-Горький» а новичком турнира стала «Калуга».

Фарм-клуб «Торпедо» выиграл Кубок Чемпиона России в прошлом сезоне. В этом команда заняла 12-е место в регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ и проиграл «Магнитке» (0-4) в первом раунде плей-офф.

Гендиректор «Торпедо»: «Содержать самостоятельный фарм – роскошь. Сезон назад регламент КХЛ позволял до 40 человек на двухсторонних контрактах. Когда число сократилось до 10, появились вопросы»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ВХЛ
Жаль, но Нижнему финансово тяжело содержать свой фарм в вышке.
А где игроки форму будут свою поддерживать, кто в состав не проходит.
Не было бы так тяжело, если бы в Нижнем отказались от ФК Пари НН, который никому не нужен
Экономический кризис косит команды и в КХЛ и в ВХЛ. Идём к компактным лигам по 10-12 команд. Половина из которых в Москве или около нее.
Обидно ,досадно, но всё бабки решают, а их у нашего Торпедо нет.
Губернатору Нижегородской области Никитину Г. С.
Министру спорта Нижегородской области Кабайло Д. С.

Прошу рассмотреть данное обращение и предоставить мотивированный официальный ответ касательно вопроса о роспуске к частям собачим общественной организации «Пари Нижний Новгород». Данная организация не имеет общественной значимости и никому не уперлась. Просьба направить высвободившиеся средства на поддержку чемпиона России по хоккею 2025 года – Торпедо-Горький.
какое кабайло? Он там работает три дня, завтра уйдет и все забудут. Че ему писать?
Серьезно думаешь, я пишу ему в комментах к новости?
Жаль, но финансы не позволяют… Хотя в последнем сезоне играли не ахти… Видимо ставка на Космачева не сработала… Приглашали разных игроков, не только из системы, не покатило… Будем посмотреть как и в каком составе будет Дизель играть…
В ВХЛ фармам не место, особенно таким как Барс , Магнитка. Только портят посещаемость лиги. Хотя справедливости ради, на Горький много народу ходило
