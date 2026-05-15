18-летние Стенберг и Бьорк сыграют с Рэймондом в 1-м звене Швеции в матче против Канады на ЧМ-2026
Ивар Стенберг и Вигго Бьерк сыграют в 1-м звене против Канады.
Сборная Швеции назвала состав команды на стартовый матч ЧМ-2026 против команды Канады.
В первом звене команды сыграют 18-летние нападающие Ивар Стенберг и Вигго Бьерк, которые могут быть выбраны в первой десятке драфта НХЛ-2026.
Вместе с ними в тройке на лед выйдет форвард Лукас Рэймонд, представляющий «Детройт».
В первой паре защитников сыграют Якоб Ларссон и Маттиас Экхольм.
Матч Канада – Швеция начнется в 17:20 по московскому времени.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Федерации хоккея Швеции в X
