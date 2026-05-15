18-летние Стенберг и Бьорк сыграют с Рэймондом в 1-м звене Швеции в матче против Канады на ЧМ-2026

Ивар Стенберг и Вигго Бьерк сыграют в 1-м звене против Канады.

Сборная Швеции назвала состав команды на стартовый матч ЧМ-2026 против команды Канады.

В первом звене команды сыграют 18-летние нападающие Ивар Стенберг и Вигго Бьерк, которые могут быть выбраны в первой десятке драфта НХЛ-2026.

Вместе с ними в тройке на лед выйдет форвард Лукас Рэймонд , представляющий «Детройт».

В первой паре защитников сыграют Якоб Ларссон и Маттиас Экхольм .

Матч Канада – Швеция начнется в 17:20 по московскому времени.