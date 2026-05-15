Сен-Луи о 1-м голе Демидова в Кубке Стэнли: «Деми выглядит очень хорошо всю серию с «Баффало». Иван не просто эффективно атакует, но и хорошо играет в обороне»

Мартен Сен-Луи позитивно оценил игру Ивана Демидова.

Главный тренер «Монреаля » Мартен Сен-Луи поделился мыслями касательно игры нападающего Ивана Демидова .

Россиянин забил первый гол в Кубке Стэнли в пятом матче серии второго раунда против «Баффало » (6:3, 3-2).

«Мы рады за Деми. Деми выглядит очень хорошо на протяжении всей серии, однако не получал вознаграждение за это. В пятом матче ему воздалось.

Он прибавлял в своей игре, и его первый гол был вопросом временим. Рад, что ему удалось это сделать в пятом матче.

Я очень доволен Деми, потому что он не просто демонстрирует эффектные атакующие действия, но и хорошо играет в обороне, и это ценится», – сказал Мартен Сен-Луи .

