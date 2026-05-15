Сен-Луи о 1-м голе Демидова в Кубке Стэнли: «Деми выглядит очень хорошо всю серию с «Баффало». Иван не просто эффективно атакует, но и хорошо играет в обороне»
Главный тренер «Монреаля» Мартен Сен-Луи поделился мыслями касательно игры нападающего Ивана Демидова.
Россиянин забил первый гол в Кубке Стэнли в пятом матче серии второго раунда против «Баффало» (6:3, 3-2).
«Мы рады за Деми. Деми выглядит очень хорошо на протяжении всей серии, однако не получал вознаграждение за это. В пятом матче ему воздалось.
Он прибавлял в своей игре, и его первый гол был вопросом временим. Рад, что ему удалось это сделать в пятом матче.
Я очень доволен Деми, потому что он не просто демонстрирует эффектные атакующие действия, но и хорошо играет в обороне, и это ценится», – сказал Мартен Сен-Луи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Мне ещё понравилось высказывание журналиста Марко Д’Амико сегодня. Он сказал, что Демидов - уникальный игрок. И уникальным его делает то, что он, будучи элитным хоккеистом, не гнушается и черновой работы, функционально возлагающейся на игроков третьих-четвёртых звеньев.
Демидов не боится вступать в силовую борьбу, и при этом ещё и бросает, делает ювелирные передачи и смело идёт на ворота. Он настоящий лидер своего звена.
Хотя - моё впечатление - авторитет товарищей по звену его немного... поддавливал, что ли. Всё-таки Ньюхук - единственный в клубе, кто брал Кубок, а Эванс - ветеран, туеву хучу лет в команде (сказал - и вдруг ясно вспомнил драфт, на котором мы его взяли... 2014 год - мать честная, сколько лет-то прошло!) Может, из-за этого у него и не шло в ПО... Ну, если я прав и дело было в психологии - дальше мы увидим Ивана на его настоящем уровне, когда вопросов, почему на Колдера номинировали именно его, не останется даже у тех, кому он не по душе.