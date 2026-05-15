  • Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Если не хотят хоккейного суверенитета и не помнят традиций Челябинска, что комментировать? Пусть хоть африканца приглашают. У нас уже засилье иностранцев»
Владимир Плющев: назначение Гордона в «Трактор» – нонсенс.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев критически отнесся к назначению Скотта Гордона в «Трактора».

В прошлом сезоне американский специалист работал в главной юниорской лиге США (USHL).

– Как оцените решение руководства «Трактора» утвердить Гордона в качестве главного тренера команды на следующий сезон?

– Люди хотят идти туда, куда их приведет это дело – пускай идут.

Если они не хотят собственного хоккейного суверенитета и не помнят хоккейных традиций Челябинска, что здесь комментировать? Ради Бога, пускай хоть африканца приглашают.

– Тем более, что прямо во время прошлого сезона Гру самовольно принял решение покинуть команду.

– Приглашение Гордона – это вообще нонсенс. Я даже не понял, в какой лиге он работал. Но если у руководителей «Трактора» вкусы на Запад, тут ничего не поделать.

– Может ли Гордон привести «Трактор» к успеху?

– Я не хочу это комментировать, потому что мне очень неприятен этот фактор. У нас засилье иностранных тренеров уже.

С одной стороны, это очень неприятно, а с другой – вскрывает тот момент, что у нас наступает кризис тренерского института, а значит и кризис игроков.

В той же НХЛ достаточно скудное представительство российских хоккеистов. Нужно задумываться над этим делом, – сказал Владимир Плющев.

«Трактор» возглавил американец из худшей команды лиги юниоров. Да ладно?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Лучше африканец, чем плющев
Где засилье? В российских клубах всего три иностранца-главных тренера. Хартли, Буше и теперь Гордон.
Где засилье? В российских клубах всего три иностранца-главных тренера. Хартли, Буше и теперь Гордон.
Глаза им колет, что эти иностранцы тренируют сильные команды и высоко залетают.
Нужен хоккейный суверенитет, но мало наших в НХЛ - это плохо.
Боже, какой дремучее мракобесие. Одна только фраза хоть африканца чего стоит. Это не говоря о "хоккейной суверенете". Интреснно , что это значит?
Боже, какой дремучее мракобесие. Одна только фраза хоть африканца чего стоит. Это не говоря о "хоккейной суверенете". Интреснно , что это значит?
Дурка это, да и всё
запретите тогда тренерам из Челябинска в более богатые клубы переходить, и будет суверенитет полный. И налоги в регионах ещё оставить, а не плитку в Москве перекладывать, но это уж другая тема
Пора бы уже запретить спрашивать о чём либо этих старых маразматиков.
Плющев сегодня приём лекарств пропустил, что ли?
Плющев сегодня приём лекарств пропустил, что ли?
Нет, все нормально. Он просто по жизни еб....ый.
Плющев кроме как в молодежке везде обосрался,и как тренер и как функционер,в молодежке тупо за счет талантов команда выигрывала,а как он Юрия Ивановича Моисеева в Казани подсидел,откровенно гнустный тип этот Плющев,всегда всем и всеми недоволен
Суверенитет Челябинску🤔
Да хватит стонать, как тёлка. Есть силы, то выйди и тренируй. Заколебал уже ныть как баба.
Да хватит стонать, как тёлка. Есть силы, то выйди и тренируй. Заколебал уже ныть как баба.
То же самое и каджэве сказать вполне можно))
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»
14 мая, 07:25
