Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Если не хотят хоккейного суверенитета и не помнят традиций Челябинска, что комментировать? Пусть хоть африканца приглашают. У нас уже засилье иностранцев»

Владимир Плющев: назначение Гордона в «Трактор» – нонсенс.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев критически отнесся к назначению Скотта Гордона в «Трактора ».

В прошлом сезоне американский специалист работал в главной юниорской лиге США (USHL).

– Как оцените решение руководства «Трактора» утвердить Гордона в качестве главного тренера команды на следующий сезон?

– Люди хотят идти туда, куда их приведет это дело – пускай идут.

Если они не хотят собственного хоккейного суверенитета и не помнят хоккейных традиций Челябинска, что здесь комментировать? Ради Бога, пускай хоть африканца приглашают.

– Тем более, что прямо во время прошлого сезона Гру самовольно принял решение покинуть команду.

– Приглашение Гордона – это вообще нонсенс. Я даже не понял, в какой лиге он работал. Но если у руководителей «Трактора» вкусы на Запад, тут ничего не поделать.

– Может ли Гордон привести «Трактор» к успеху?

– Я не хочу это комментировать, потому что мне очень неприятен этот фактор. У нас засилье иностранных тренеров уже.

С одной стороны, это очень неприятно, а с другой – вскрывает тот момент, что у нас наступает кризис тренерского института, а значит и кризис игроков.

В той же НХЛ достаточно скудное представительство российских хоккеистов. Нужно задумываться над этим делом, – сказал Владимир Плющев.

