Боумэн о новом тренере для «Эдмонтона»: «Поговорим с Макдэвидом и Драйзайтлем, но они не хотят его выбирать и не будут участвовать в принятии решения»

Стэн Боумэн: Макдэвид и Драйзайтль не будут выбирать нового тренера «Эдмонтона».

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн заявил, что лидеры команды Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не будут участвовать в принятии решения о назначении нового главного тренера.

«Ойлерс» ранее отправили Криса Кноблауха в отставку.

«Конечно, мы поговорим с ними, но они не хотят выбирать тренеров. Это не их роль.

Они относятся к другой категории, чем просто обычные игроки. Это элитные хоккеисты, которые знают эту команду, знают свою игру. Думаю, мы поговорим с ними, но они не выбирают тренеров. Они не хотят испытывать давление, связанное с выбором тренера.

Коннор и Леон не будут выбирать тренера, но мы будем проводить с ними беседы по ходу дела. Они не будут участвовать в собеседованиях или чем-то подобном.

Речь идет скорее об общих моментах, касающихся их игры и нашей команды в целом. Да, мы будем с ними разговаривать, но они не будут участвовать в принятии решения», – заявил Стэн Боумэн.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
А почему вообще они должны участвовать в принятии решения?
Ответ Ильгизар Галеев
Где кроме Ойлерс глава менеджмента - бывший агент Коннора?)
Ответ Ильгизар Галеев
наверное, потому что они любезно тратят свои лучшие годы карьеры и деньги в болоте с бездарным руководством, не способным сбалансированно укомплектовать состав и сжигающим кэпхит на нерсов?
Главное чтобы было не как в Реале, где два диктатора уже сами назначают тренеров:))
Игрокам выбирать тренера?

Теперь понятно, почему мазута при таком составе не может выиграть чашку.
Что тут думать - надо Брюса Кэсседи приглашать.
Роттенберг?
