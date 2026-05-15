Боумэн о новом тренере для «Эдмонтона»: «Поговорим с Макдэвидом и Драйзайтлем, но они не хотят его выбирать и не будут участвовать в принятии решения»

Стэн Боумэн: Макдэвид и Драйзайтль не будут выбирать нового тренера «Эдмонтона».

Генеральный менеджер «Эдмонтона » Стэн Боумэн заявил, что лидеры команды Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не будут участвовать в принятии решения о назначении нового главного тренера.

«Ойлерс» ранее отправили Криса Кноблауха в отставку.

«Конечно, мы поговорим с ними, но они не хотят выбирать тренеров. Это не их роль.

Они относятся к другой категории, чем просто обычные игроки. Это элитные хоккеисты, которые знают эту команду, знают свою игру. Думаю, мы поговорим с ними, но они не выбирают тренеров. Они не хотят испытывать давление, связанное с выбором тренера.

Коннор и Леон не будут выбирать тренера, но мы будем проводить с ними беседы по ходу дела. Они не будут участвовать в собеседованиях или чем-то подобном.

Речь идет скорее об общих моментах, касающихся их игры и нашей команды в целом. Да, мы будем с ними разговаривать, но они не будут участвовать в принятии решения», – заявил Стэн Боумэн .