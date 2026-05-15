Гребенкин может пропустить начало следующего сезона из-за травмы верхней части тела. Форвард «Филадельфии» не играл с 21 марта

Нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин может пропустить начало следующего сезона из-за травмы.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Даниэль Бриэр.
Россиянин не играл с 21 марта. У хоккеиста повреждение верхней части тела.
Действующий контракт Гребенкина и «Филадельфии» с кэпхитом 875 тысяч долларов рассчитан до конца сезона, после этого он может стать ограниченно свободным агентом.
Форвард набрал 14 (4+10) очков в 55 матчах чемпионата НХЛ в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Джейми Баскоу в X
Щас мало того что задубел, еще и переломался.
В марте писали на 10 дней