Есмантович о контракте Гурьянова на 105 млн за 3 года: «Абсолютно рыночный договор. Воспользовались льготой КХЛ в 50 млн за участие игроков в коммерческих проектах»

Игорь Есмантович назвал рыночным контракт Дениса Гурьянова.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о деталях контракта нападающего Дениса Гурьянова .

Форвард ранее продлил соглашение с клубом на три года. Сообщалось , что хоккеист получит 105 миллионов рублей за весь срок контракта.

– В СМИ много разговоров о том, что Гурьянов ради контракта с ЦСКА отказался от гораздо более выгодного в денежном плане предложения «Авангарда». Вспоминаются громкие случаи с Александром Никишиным и Арсением Грицюком, которые добровольно шли на существенные понижения зарплаты. На ваш взгляд, какова причина такого выбора Гурьянова?

– Проводить аналогии с другими игроками здесь не стоит, поскольку никакого понижения в случае с Гурьяновым не было.

Его контракт абсолютно рыночный и не меньше прошлогоднего, а с учетом трехлетнего срока сумма еще и будет повышаться.

Кроме того, в регламенте КХЛ появилось новое правило, согласно которому со следующего сезона введена дополнительная льгота в размере 50 миллионов рублей на команду за участие игроков в коммерческих проектах клуба. В данном случае мы этой нормой воспользовались, потратив часть суммы на Гурьянова.

Это и позволило нам заключить контракт в соответствии с рынком. Так что ЦСКА действовал исключительно в рамках регламента.

В то же время считаю, что открывать зарплаты игроков мы не имеем права. Надеюсь, что новая норма регламента КХЛ будет доведена руководством лиги до журналистов и болельщиков и подобные вопросы больше возникать не будут.

Поэтому прошу представителей СМИ прекратить спекуляции на эту тему, а в случае необходимости обращаться за дополнительными разъяснениями в КХЛ , – сказал Игорь Есмантович.