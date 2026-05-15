Фетисов о допуске борцов: «Молодцы, добились справедливого решения. Надо радоваться, что работа приносит результат, дает возможность соблюдать спортивный принцип»

Вячеслав Фетисов высказался о допуске российских борцов.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мыслями после снятия ограничений с российских борцов.

Ранее стало известно , что российских борцов допустили к международным стартам с флагом и гимном.

– Надо порадоваться за борцов – они молодцы, добились справедливого решения. Будем надеяться, что допуск наших спортсменов пойдет волнами.

– Ожидания?

– На Олимпиаду мы пока не едем, довольствуемся тем, что есть.

Надо радоваться тому, что работа идет последовательно и приносит тот результат, который защищает права спортсменов и дает возможность соблюдать спортивный принцип.

Можно порадоваться за борцов – молодцы», – сказал Вячеслав Фетисов .