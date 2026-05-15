  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о допуске борцов: «Молодцы, добились справедливого решения. Надо радоваться, что работа приносит результат, дает возможность соблюдать спортивный принцип»
0

Фетисов о допуске борцов: «Молодцы, добились справедливого решения. Надо радоваться, что работа приносит результат, дает возможность соблюдать спортивный принцип»

Вячеслав Фетисов высказался о допуске российских борцов.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мыслями после снятия ограничений с российских борцов.

Ранее стало известно, что российских борцов допустили к международным стартам с флагом и гимном.

– Надо порадоваться за борцов – они молодцы, добились справедливого решения. Будем надеяться, что допуск наших спортсменов пойдет волнами.

– Ожидания?

– На Олимпиаду мы пока не едем, довольствуемся тем, что есть.

Надо радоваться тому, что работа идет последовательно и приносит тот результат, который защищает права спортсменов и дает возможность соблюдать спортивный принцип.

Можно порадоваться за борцов – молодцы», – сказал Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoВячеслав Фетисов
UWW
вольная борьба
греко-римская борьба
logoсборная России по борьбе

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Будет загубленный сезон. Рассказывают басни, что он любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант»
14 минут назад
Квартальнов останется в минском «Динамо». Тренера поддержало руководство Беларуси («Бизнес Online»)
27 минут назад
Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Мэлотра – 3-й, Морозов – 24-й, Щербаков – 27-й, Соколовский – 38-й, Шилов – 44-й
39 минут назад
«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:30
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
сегодня, 11:43
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
сегодня, 11:26
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
сегодня, 11:07
Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
сегодня, 11:05
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
сегодня, 10:35
Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 3-м матче финала при 1-1 в серии
55 минут назад
Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина в 4-й игре финала: «Удача любит смелых, только честный труд приводит к этому»
56 минут назад
Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»
сегодня, 12:10
Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
сегодня, 11:56
Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»
сегодня, 10:54
«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года
сегодня, 09:51
Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
сегодня, 09:11
Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
сегодня, 08:45
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
сегодня, 07:45
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
сегодня, 06:58
Рекомендуем