Фетисов о допуске борцов: «Молодцы, добились справедливого решения. Надо радоваться, что работа приносит результат, дает возможность соблюдать спортивный принцип»
Вячеслав Фетисов высказался о допуске российских борцов.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мыслями после снятия ограничений с российских борцов.
Ранее стало известно, что российских борцов допустили к международным стартам с флагом и гимном.
– Надо порадоваться за борцов – они молодцы, добились справедливого решения. Будем надеяться, что допуск наших спортсменов пойдет волнами.
– Ожидания?
– На Олимпиаду мы пока не едем, довольствуемся тем, что есть.
Надо радоваться тому, что работа идет последовательно и приносит тот результат, который защищает права спортсменов и дает возможность соблюдать спортивный принцип.
Можно порадоваться за борцов – молодцы», – сказал Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии