Токкет о тренировке Мичкова после конца сезона: «Круто, это что-то вроде турне возмездия, мне это нравится. У каждого игрока должна быть мотивация доказать кому-либо, что он не прав»

Рик Токкет остался впечатлен решением Мичкова потренироваться после конца сезона.

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался по поводу нападающего Матвея Мичкова.

12 мая россиянин выступил перед журналистами на итоговой пресс-конференции после завершения сезона. Затем хоккеист отправился на лед.

«Это очень круто. При этом я бы предпочел, чтобы он не катался, а отдохнул. Но я не собираюсь указывать ему, что делать. Это что-то вроде турне возмездия. Мне это нравится.

Думаю, у каждого игрока должна быть какая-то мотивация доказать кому-либо, что он не прав. Думаю, это действительно важно», – сказал Рик Токкет.

В этом сезоне Мичков набрал 51 (20+31) балл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 14:50. В плей-офф на его счету 1 передача в 8 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Philly Voice
Перед прошлым сезоном Митч носил Бриеру план работы над собой во время отдыха, чем привел того в публичный восторг, но в итоге вернулся в тренинг кемп с явным лишним весом и вторым подбородком.
"Это уже было в Симпсонах" © или не поверю пока не начнется хотя бы предсезонка..
Ответ Wats0n
Ну он молодой парень. Возможно, что и исправится. Желание это сделать уже похвально.

Но ключевое - он вроде бы понял, что от него хочет главный тренер. Тренироваться ему придется много)
Ответ Spit@ma
Ему в том году во время отдыха в Пермском крае и фоточек в запретограме на фоне зубилы местные вполне известные спортсмены/легкоатлеты предлагали совместные пробежки и тп - в ответ довольно грубо звучало о том, что он, мол, всегда набирал форму через игры..
Итог прошлого межсезонья:
- приносит Бриеру мемас про анжумания и прес качат. Тот публично восторгается отношением Некстванинена.
- на предсезонку приезжает со вторым подбородком - считай твой Амбассадор пельмешек, бабушкиного борща и вареников для иноземцев.
- по итогам предсезонки договорились о том, что в ои-паузу он добирает форму - тот в отеле из Доминиканы постил фоточки из потного спортзала..

Что будет в этом году перед началом сезона с таким подходом к делу - сплошная интрига..
После драки кулаками не машут. Надо перед сезоном тщательнее тренироваться
Генменеджер «Филадельфии» о сезоне Мичкова: «Он адаптируется и извлечет уроки. Не так много игроков, у которых всегда все идет по плану. Вопрос в том, как Матвей сможет оправиться»
15 мая, 10:51
15 мая, 10:51
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
14 мая, 03:10
14 мая, 03:10
