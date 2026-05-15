Токкет о тренировке Мичкова после конца сезона: «Круто, это что-то вроде турне возмездия, мне это нравится. У каждого игрока должна быть мотивация доказать кому-либо, что он не прав»

Рик Токкет остался впечатлен решением Мичкова потренироваться после конца сезона.

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался по поводу нападающего Матвея Мичкова .

12 мая россиянин выступил перед журналистами на итоговой пресс-конференции после завершения сезона. Затем хоккеист отправился на лед.

«Это очень круто. При этом я бы предпочел, чтобы он не катался, а отдохнул. Но я не собираюсь указывать ему, что делать. Это что-то вроде турне возмездия. Мне это нравится.

Думаю, у каждого игрока должна быть какая-то мотивация доказать кому-либо, что он не прав. Думаю, это действительно важно», – сказал Рик Токкет.

В этом сезоне Мичков набрал 51 (20+31) балл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 14:50. В плей-офф на его счету 1 передача в 8 играх.