  • «Хартли – старый лис, который выиграл все в карьере. Он будет искать противоядие. «Ак Барс» с шайбой полностью переигрывает «Локомотив». Раиль Якупов о финале Кубка Гагарина
2

Раиль Якупов высказался о финальной серии Кубка Гагарина.

Бывший генеральный менеджер «Нефтехимика» Раиль Якупов поделился мнением о ходе финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (1-1).

– Хартли после второй игры сказал, что игрокам «Локомотиву» нужно «надеть рабочие сапоги». Что он имел ввиду?

– Знаете, это опытный и хитрый лис. Вообще бы не обращал внимания на то, что говорит Хартли. Старый лис, который выиграл все в своей карьере.

Я к нему отношусь с огромным уважением, мне посчастливилось с ним познакомиться, но не надо обращать внимание на то, что он говорит. Сейчас он будет вести такую политику...

Он будет искать противоядие активной игре «Ак Барса». В совершенно разный хоккей играют «Ак Барс» и «Авангард», с которым «Локомотивом» играл в полуфинале.

Посмотрим, придумает ли что-то Боб Хартли на этот раз.

– А в чем различие между «Ак Барсом» и «Авангардом»?

– «Авангард» играл в более агрессивный хоккей. У «Авангарда» не было такого контроля шайбы, как у «Ак Барса».

Казань играет за счет контроля над шайбой: когда «Ак Барс» с ней, он полностью переигрывает «Локомотив».

А «Авангард» очень мало играл с шайбой. Изначально тренер поставил другой хоккей. Тут ничего не сделаешь, и это абсолютно нормально, – сказал Раиль Якупов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
