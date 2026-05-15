  • Плющев о Ги Буше в «Авангарде»: «У нас перед иностранцами почему-то все на цырлах ходят. Завалил молодежку, пригнав знакомых официантов. За влупленные деньги надо спрашивать»
Плющев о Ги Буше в «Авангарде»: «У нас перед иностранцами почему-то все на цырлах ходят. Завалил молодежку, пригнав знакомых официантов. За влупленные деньги надо спрашивать»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался касательно работы Ги Буше в «Авангарде».

Команда под руководством канадского специалиста вела 3-1 в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива», но проиграла 3-4.

– Я не знаю, кто комплектовал команду, но знаю одно: все охи-вздохи Буше исполнялись. Находили тех игроков, которых именно он хотел.

А то, что он никого из своих молодых не подтянул, да еще и завалил всю молодежку, пригнав туда каких-то своих знакомых официантов (фарм-клуб «Авангарда» в ВХЛ тренировал канадец Луи Робитайл – Спортс’‘) – спрашивать с него надо по полной программе.

Но у нас перед иностранцами почему-то все на цырлах ходят. Я не понимаю – почему. Они приезжают зарабатывать деньги, им платят хорошие деньги.

Так вы и спрашивайте за эти деньги, а не смотрите в глазки, как мартовские коты.

– Он играл всю серию едва ли не с пятью защитниками и одиннадцатью нападающими. Здесь не НХЛ и короткая скамейка не сработает, о чем предупреждали.

– С кого спрашивать? Я не пойму.

Если он сам определил тактику НХЛ и не понял, что там площадки совершенно другие, другой подход к игре, другое построение – и оборонительной, и в атаке. Он решил перенести то, что не надо переносить сюда. Перенес – и получил.

Если бы он ушел с площадки в последних двух матчей, команда сама бы сыграла. У Александра Свитова хватило бы ума сказать ребятам: «Ребят, не надо выбрасывать шайбу через борта. Выбрасывайте ее или парашютом, если тяжело, или через борт отскоком». Это позволяло бы соперника лишний раз раскручивать и пытаться войти в зону.

А они, когда судьи привозят им шайбу, вбрасывают и вбрасывают, сидят на их плечах. Все вопросы к нему должны быть. Я не понимаю, почему их нет.

За такие деньги, которые влупил Омск в этот сезон, надо спрашивать, – сказал Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Татар-Информ»
То ли дело при тебе молодежка-то играла. Да и взрослая сборная. Не хочешь про это вспомнить, "специалист"?
Тут все просто - перед Плющем на цирлах не ходили вот и не было результатов....
и Авангард при нем так играл, так играл...., но потом Плюща убрали. А так бы он всем показал!
Так про любого тренера можно сказать, спросите за потраченные средства с Кудашова, Ларионова, Ротенберга. Тоже ни хрена не выиграли, а деньги в трубу. Плющев какой-то неадекват.
А потому что понимают, что ответки не будет. Что в футболе что в хоккее. Вот если б разок кто-то из высших чинов их приложил за такие некомпетентные высказывания - тогда да.
Буше, как Никитину или Квартальному пять лет давать никому не будут. Тот же Хартли если не выиграет кубок, смешают с дерьмом; выиграет, скажут - это не он, это багаж Никитина
КвартальнОВУ.
Он - Квартальнов, а не Квартальный.
А что про Локомотив, который выиграл у Авангарда, Плющев скажет?
А также за "влупленные" деньги Автомобилиста, СКА и ЦСКА. Да и у АкБарса и Трактора не меньше влупленных денег.
А чё про Локомотив то сказать? Там система уже была отстроена и Хартли считай приехал в команду, как на почётную пенсию, где не надо особо мудрить. Но лично я, не стал даже противопоставлять Никитина и Хартли. Один доказал, что способен строить команды и выигрывать, другой доказал что может выигрывать в других лигах. А Ги Буше - это неудачник и лузер. Он был таким он таким и останется сколько там Ава потолков не пробьёт
Вопрос о деньгах. Платежная ведомость у всех плюс минус под 850-900 млн.руб.
Интересно, почему все эти Плющевы, Кожевниковы, Шевченки постоянно спрашивают за отсутствие Кубка с иностранцев, но как только какой-нибудь Роман Р. при бОльших затратах дальше не проходит, а по итогу третьего сезона вообще вылетает в первом же!!!!! круге, то все эти <критиканты> сразу же прячут язык в ####?))
Не знаю кто это, но его речь выглядит как типичные высказывания легенд российского футбола об иностранных специалистах
Тренер сборной России на домашнем ЧМ когда впервые за долгие годы на ЧМ приехала топовая сборная и проишрали Латвии
Это было в 2000 и тренером был Якушев. Этот индивид тренировал 2003, состав был не такой звездный и чм был не домашний, но Латвии он тоже проиграл, да.
мерзкий тип этот плющев
Как можно такую чушь нести, вроде опытный и мастеровитый тренер, а такой бред
"Опытный и мастеровитый" здесь лишнее.
Ну давайте перед плющем ламбаду спляшем 😁
Вот же подгорает у людей, что не им такие деньги перепали
Ги Буше: «Локомотив» строится уже 5 лет, «Авангард» – 1 год и 4 месяца. Можем ли сравнивать? Мы подбираемся к уровню, но пока его не достигли. Нужно время»
11 мая, 09:17
Плющев о словах Буше про глубину состава «Авангарда»: «Неадекватный поступок. Так бывает, когда отдаешь все на откуп тренеру-легионеру, который тебя еще и подставит»
11 мая, 03:45
