Плющев о Ги Буше в «Авангарде»: «У нас перед иностранцами почему-то все на цырлах ходят. Завалил молодежку, пригнав знакомых официантов. За влупленные деньги надо спрашивать»

Плющев о Ги Буше: у нас перед иностранцами почему-то все на цырлах ходят.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался касательно работы Ги Буше в «Авангарде ».

Команда под руководством канадского специалиста вела 3-1 в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива», но проиграла 3-4.

– Я не знаю, кто комплектовал команду, но знаю одно: все охи-вздохи Буше исполнялись. Находили тех игроков, которых именно он хотел.

А то, что он никого из своих молодых не подтянул, да еще и завалил всю молодежку, пригнав туда каких-то своих знакомых официантов (фарм-клуб «Авангарда» в ВХЛ тренировал канадец Луи Робитайл – Спортс’‘) – спрашивать с него надо по полной программе.

Но у нас перед иностранцами почему-то все на цырлах ходят. Я не понимаю – почему. Они приезжают зарабатывать деньги, им платят хорошие деньги.

Так вы и спрашивайте за эти деньги, а не смотрите в глазки, как мартовские коты.

– Он играл всю серию едва ли не с пятью защитниками и одиннадцатью нападающими. Здесь не НХЛ и короткая скамейка не сработает, о чем предупреждали.

– С кого спрашивать? Я не пойму.

Если он сам определил тактику НХЛ и не понял, что там площадки совершенно другие, другой подход к игре, другое построение – и оборонительной, и в атаке. Он решил перенести то, что не надо переносить сюда. Перенес – и получил.

Если бы он ушел с площадки в последних двух матчей, команда сама бы сыграла. У Александра Свитова хватило бы ума сказать ребятам: «Ребят, не надо выбрасывать шайбу через борта. Выбрасывайте ее или парашютом, если тяжело, или через борт отскоком». Это позволяло бы соперника лишний раз раскручивать и пытаться войти в зону.

А они, когда судьи привозят им шайбу, вбрасывают и вбрасывают, сидят на их плечах. Все вопросы к нему должны быть. Я не понимаю, почему их нет.

За такие деньги, которые влупил Омск в этот сезон, надо спрашивать, – сказал Владимир Плющев.