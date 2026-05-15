  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Гатиятулин после поездки в НХЛ обещал активный хоккей, но ввел всех в заблуждение. Его команда показывает терпеливый хоккей, от обороны, отдавая инициативу». Баландин об «Ак Барсе»
0

«Гатиятулин после поездки в НХЛ обещал активный хоккей, но ввел всех в заблуждение. Его команда показывает терпеливый хоккей, от обороны, отдавая инициативу». Баландин об «Ак Барсе»

Андрей Баландин оценил работу Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе».

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мыслями касательно «Ак Барса» и работы главного тренера команды Анвара Гатиятулина.

Казанский клуб играет в финале Кубка Гагарина против «Локомотива» (1-1 в серии).

«Когда-то я говорил, что «Ак Барс» перестал быть топ-клубом, но он реально в тот момент был не очень хорош.

А сейчас можно констатировать тот факт, что он играет в финале и показывает неплохой, боевой хоккей. Это говорит, что «Ак Барс» снова становится топ-клубом и выходит на высокий уровень.

Гатиятулин после поездки в НХЛ (специалист ездил на стажировку в «Ванкувер» – Спортс’‘) обещал новый, активный хоккей, но только ввел всех в заблуждение.

Его команда показывает тот терпеливый хоккей, который он знает, – четко, от обороны, минимум ошибок, отдавая инициативу сопернику и играя на контратаках. Так в свое время играла сборная Чехии и побеждала многих именитых противников.

Но на льду все равно играют хоккеисты, и в «Ак Барсе» видно, что они бьются. Яшкину не хватает скорости, но за счет характера и напора он приносит пользу клубу.

У команды хороший настрой, и против такого «Ак Барса» тяжело. Если хоккеисты играют сплочено и хотят выиграть Кубок, то будет хороший хоккей», – сказал Андрей Баландин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: &laquo;РБ Спорт&raquo;
Андрей Баландин
logoКХЛ
logoАк Барс
logoДмитрий Яшкин
logoАнвар Гатиятулин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Если неплохой хоккей показывает АБ))
А остальные тогда что?
Ваабще не играют чтоли)
Баландин,лучше помолчал бы,а переобуваться много ума не надо))
Команда показывает хоккей старого Билла
это же Баландин,который весь сезон Анвара и Ак Барс за команду и тренера не считал,постоянно пренебрежительно с издевкой отзывался,то ли дело его Трактор фаворитом был всегда
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Будет загубленный сезон. Рассказывают басни, что он любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант»
13 минут назад
Квартальнов останется в минском «Динамо». Тренера поддержало руководство Беларуси («Бизнес Online»)
26 минут назад
Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Мэлотра – 3-й, Морозов – 24-й, Щербаков – 27-й, Соколовский – 38-й, Шилов – 44-й
38 минут назад
«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:30
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
сегодня, 11:43
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
сегодня, 11:26
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
сегодня, 11:07
Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
сегодня, 11:05
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
сегодня, 10:35
Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 3-м матче финала при 1-1 в серии
54 минуты назад
Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина в 4-й игре финала: «Удача любит смелых, только честный труд приводит к этому»
55 минут назад
Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»
сегодня, 12:10
Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
сегодня, 11:56
Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»
сегодня, 10:54
«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года
сегодня, 09:51
Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
сегодня, 09:11
Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
сегодня, 08:45
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
сегодня, 07:45
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
сегодня, 06:58
Рекомендуем