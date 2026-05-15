«Гатиятулин после поездки в НХЛ обещал активный хоккей, но ввел всех в заблуждение. Его команда показывает терпеливый хоккей, от обороны, отдавая инициативу». Баландин об «Ак Барсе»

Андрей Баландин оценил работу Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе».

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мыслями касательно «Ак Барса» и работы главного тренера команды Анвара Гатиятулина .

Казанский клуб играет в финале Кубка Гагарина против «Локомотива» (1-1 в серии).

«Когда-то я говорил, что «Ак Барс » перестал быть топ-клубом, но он реально в тот момент был не очень хорош.

А сейчас можно констатировать тот факт, что он играет в финале и показывает неплохой, боевой хоккей. Это говорит, что «Ак Барс» снова становится топ-клубом и выходит на высокий уровень.

Гатиятулин после поездки в НХЛ (специалист ездил на стажировку в «Ванкувер» – Спортс’‘) обещал новый, активный хоккей, но только ввел всех в заблуждение.

Его команда показывает тот терпеливый хоккей, который он знает, – четко, от обороны, минимум ошибок, отдавая инициативу сопернику и играя на контратаках. Так в свое время играла сборная Чехии и побеждала многих именитых противников.

Но на льду все равно играют хоккеисты, и в «Ак Барсе» видно, что они бьются. Яшкину не хватает скорости, но за счет характера и напора он приносит пользу клубу.

У команды хороший настрой, и против такого «Ак Барса» тяжело. Если хоккеисты играют сплочено и хотят выиграть Кубок, то будет хороший хоккей», – сказал Андрей Баландин.