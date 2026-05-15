Генменеджер «Филадельфии» о сезоне Мичкова: «Он адаптируется и извлечет уроки. Не так много игроков, у которых всегда все идет по плану. Вопрос в том, как Матвей сможет оправиться»

Даниэль Бриэр оценил сезон Матвея Мичкова.

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр поделился мыслями относительно сезона Матвея Мичкова .

В этом сезоне форвард набрал 51 (20+31) балл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 14:50. В плей-офф на его счету 1 передача в 8 играх.

«Думаю, что он очень умный молодой парень. Он адаптируется и извлечет уроки из этого сезона.

Посмотрите на хоккеистов, даже на суперзвезд... Не так уж много игроков, у которых всегда все идет по плану. Нужно проходить через взлеты и падания. Я знаю это по своей карьере.

Вопрос в том, как Матвей к этому приспособится и как сможет оправиться от этого. Думаю, что он умный парень и разберется с этим», – сказал Даниэль Бриэр .