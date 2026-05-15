  • Генменеджер «Филадельфии» о сезоне Мичкова: «Он адаптируется и извлечет уроки. Не так много игроков, у которых всегда все идет по плану. Вопрос в том, как Матвей сможет оправиться»
Генменеджер «Филадельфии» о сезоне Мичкова: «Он адаптируется и извлечет уроки. Не так много игроков, у которых всегда все идет по плану. Вопрос в том, как Матвей сможет оправиться»

Даниэль Бриэр оценил сезон Матвея Мичкова.

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр поделился мыслями относительно сезона Матвея Мичкова.

В этом сезоне форвард набрал 51 (20+31) балл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 14:50. В плей-офф на его счету 1 передача в 8 играх.

«Думаю, что он очень умный молодой парень. Он адаптируется и извлечет уроки из этого сезона.

Посмотрите на хоккеистов, даже на суперзвезд... Не так уж много игроков, у которых всегда все идет по плану. Нужно проходить через взлеты и падания. Я знаю это по своей карьере.

Вопрос в том, как Матвей к этому приспособится и как сможет оправиться от этого. Думаю, что он умный парень и разберется с этим», – сказал Даниэль Бриэр.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Относительно уровня и ожиданий от Мичкова, сезон провальный, а относительно новичка, проводящего второй сезон в системе Токетта, хорошая статистика при ограниченном времени. Хоть бы раз написали про Хэтэуэя, у которого вообще в регулярке 1 гол был:), а то одному Матвею достается.
Думаю от Хэтэуэя никто больше одного гола за сезон и не ждал ))
может, ещё с бабкой-уборщицей сравнить? 34-летнего Хэтувея никто не считает потенциальным франчайзом. в этом плане Мартон лучше подходит для сравнения: 4+6 в 9 играх регулярки, 2+3 в 10 плова. в 19 лет.
но понятно, это Токкет специально гнобит русского и тащит канадца. русофобия и заговор. как же ж иначе?
Почему все так не любят Мичкова у нас? Парень второй год в тройке лучших по очкам. Это его первый по. Да, не получилось, но все впереди. А уж если хотите сравнивать с Демидовым, то и команду тоже сравнивайте. Бриэр умный парень, все будет нормально, думаю. А если нет, то отпустите его и не ..ите мозг пацану.
Сам не знаю почему. Здесь на спортсе много разных персонажей встречается. Ну а так думается, что Мичкова не долюбливают из за того, что он в системе Ротенберга играл, да и вцелом характер у него непокладистый.
Его не любят за характер (да, сложный), за отсутствие толковых интервью, за закрытость. Другое дело, что Матвею наплевать иногда не только на мнение близких людей, но и хейтеров))
Будет неплохо, если вы ему окажете в этом братскую помощь, а не будете всё скидывать на него. Ваша гениальная система игры всё же не очень помогает раскрываться, помогите с тренерами, напишите четкий график над чем работать. Свежий пример Чинахова (который уж точно не настолько талантлив) показывает, что не всегда дело в игроке.

Матвею нельзя заниматься фигней летом, сделать всё от себя зависящее, упороться в физику, ускориться на максимально физиологически возможное для своего организма время (Витя Хедман к 30 умудрился скрасть секунду с своего забега на круг площадки, а это целая длина клюшки), позвонить Паше Дорофееву и спросить номер его тренера по броскам. Бучневич в свое время умудрился переработаться из мягкорукого игровичка в лучшего двустороннего вингера страны, всё возможно. А летом следующим уже смотреть варианты.

Бриеру посмотреть кейсы Бучневича, Барбашева, Подколзина, Чинахова; насладиться компенсацией за этих хороших игроков на спаде, у которых "внезапно" поперло в другой организации и сделать выводы. Особенно позвонить в Рейнджерс и спросить, помнят ли они про такого Блейза.
Какие кейсы? Он по очкам больше всех их набрал. Учитывая, в каких звеньях и с кем играют Чинахов, Подколзин и Бучневич. Пример Чинахова, кстати показателен в случае с Мичковым.
Мичкову надо не номер тренера по броскам, а Айкела в центр и Теодора на синюю просить.
Завершать Матвей умеет не хуже
Все устаканится и войдёт в колею 👌
Всё у Матвея завязывается на предсезонку. Если приедет неготовым, как в прошлом сезоне, он резко понизит собственные котировки. Плюс, из Мартона начнут лепить главную надежду команды.
ДА понятно, что пока всё нормально - Свечников вон только в 26 на проектную мощность выходит. Но Моте надо кардинально пересмотреть ситуацию. Если улучшение игры - начать кататься не как мешок с гуаном и бить соперников - это процесс долгий, то как минимум командную этику можно вылечить за минуту. Не пропускай разминки не опаздывай на самолёты не катай в Дубаях (а если и катаешь то делай так чтобы не узнали). Главное, чтобы сам Мичков это понял, убрал эго и начал пахать на команду. Талант у парня бешеный, всё в его руках. И Токкет явно к нему хорошо относится, иначе бы давно убрал, а не давал шансы до последнего. Мичков продолжает оставаться главной надеждой Филадельфии, но Мотя берись за башку уже!
новость про опоздание на самолет и не выход разминку была фейком, который радостно подхватили отечественные СМИ
Фак. Погуглил. Действительно. А я и не видел никаких опровержений. Спортс вроде не опровергал. Спасибо огромное за инфу! 👍🤝
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
14 мая, 03:10
Мичков об итогах плей-офф: «От меня ждут голов и результативных действий, а в итоге – 8 матчей и одна передача. Много детей носили джерси с номером 39, немного стыдно, что я не смог забить»
13 мая, 12:15
