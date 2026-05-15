Генменеджер «Филадельфии» о сезоне Мичкова: «Он адаптируется и извлечет уроки. Не так много игроков, у которых всегда все идет по плану. Вопрос в том, как Матвей сможет оправиться»
Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр поделился мыслями относительно сезона Матвея Мичкова.
В этом сезоне форвард набрал 51 (20+31) балл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 14:50. В плей-офф на его счету 1 передача в 8 играх.
«Думаю, что он очень умный молодой парень. Он адаптируется и извлечет уроки из этого сезона.
Посмотрите на хоккеистов, даже на суперзвезд... Не так уж много игроков, у которых всегда все идет по плану. Нужно проходить через взлеты и падания. Я знаю это по своей карьере.
Вопрос в том, как Матвей к этому приспособится и как сможет оправиться от этого. Думаю, что он умный парень и разберется с этим», – сказал Даниэль Бриэр.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
но понятно, это Токкет специально гнобит русского и тащит канадца. русофобия и заговор. как же ж иначе?
Матвею нельзя заниматься фигней летом, сделать всё от себя зависящее, упороться в физику, ускориться на максимально физиологически возможное для своего организма время (Витя Хедман к 30 умудрился скрасть секунду с своего забега на круг площадки, а это целая длина клюшки), позвонить Паше Дорофееву и спросить номер его тренера по броскам. Бучневич в свое время умудрился переработаться из мягкорукого игровичка в лучшего двустороннего вингера страны, всё возможно. А летом следующим уже смотреть варианты.
Бриеру посмотреть кейсы Бучневича, Барбашева, Подколзина, Чинахова; насладиться компенсацией за этих хороших игроков на спаде, у которых "внезапно" поперло в другой организации и сделать выводы. Особенно позвонить в Рейнджерс и спросить, помнят ли они про такого Блейза.
Завершать Матвей умеет не хуже