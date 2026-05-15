Айкел об игре Марнера в плей-офф: «Митч заставил критиков замолчать – у него их много. Очень рад за него»
Джек Айкел: Марнер заставил многих замолчать.
Нападающий «Вегаса» Джек Айкел оценил игру форварда Митча Марнера.
Форвард «Голден Найтс» набрал 18 (7+11) очков в 12 матчах и является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
«У Марнера много критиков. Мне кажется, что сейчас он заставил многих замолчать. Я очень рад за него», – сказал Джек Айкел в интервью TNT.
Марнер вышел вместе с «Вегасом» в третий раунд Кубка Стэнли, чего ни разу не добивался в составе «Торонто».
«Вегас» – второй финалист Запада! Дорофеев накидал уже 9 шайб, а Марнер идет на «Конн Смайт»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Грега Вышински в X
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии