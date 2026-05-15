Айкел об игре Марнера в плей-офф: «Митч заставил критиков замолчать – у него их много. Очень рад за него»

Джек Айкел: Марнер заставил многих замолчать.

Нападающий «Вегаса » Джек Айкел оценил игру форварда Митча Марнера .

Форвард «Голден Найтс» набрал 18 (7+11) очков в 12 матчах и является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

«У Марнера много критиков. Мне кажется, что сейчас он заставил многих замолчать. Я очень рад за него», – сказал Джек Айкел в интервью TNT.

Марнер вышел вместе с «Вегасом» в третий раунд Кубка Стэнли, чего ни разу не добивался в составе «Торонто».

