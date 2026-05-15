Форвард «Салавата» Родуолд: «Мне стало намного комфортнее жить в России, с женой наслаждаемся здесь. Есть стереотипы о русской еде, хотя борщ очень вкусный»

Нападающий «Салавата Юлаева » Джек Родуолд, выступающий в КХЛ с 2022 года, поделился мыслями о жизни в России.

– Как тебе жизнь и Россия в целом?

– (Улыбается) Хорошо, хорошо! Я остаюсь здесь, чтобы провести пятый сезон, так что, как ты понимаешь, мне здесь нравится.

Знаешь, мне стало намного комфортнее жить в России. С каждым годом понимаю гораздо больше, становлюсь все увереннее в плане владения русским языком.

Больше привыкаю к жизни в России. С каждым годом мне становится все комфортнее. Мы с женой наслаждаемся жизнью здесь.

– Какие стереотипы разрушились, когда ты переехал в Россию?

– Хм… Даже не знаю. Я же впервые приехал в Россию почти пять лет назад.

Оглядываясь назад, понимаю, что даже особо ничего не знал о России. Как канадец могу сказать, что есть множество стереотипов о моей стране, что Канада и Россия похожи.

Все думают, что в России холодно, и при этом все думают, что в Канаде так же холодно. Но в Канаде не настолько холодно (смеется).

Есть еще стереотипы о русской еде, например, про борщ и все такое… Хотя борщ действительно очень вкусный (улыбается).

Так что не было никаких крупных стереотипов, о которых я действительно думал до того, как приехал сюда.

Я просто поехал в Россию без предубеждений, готовый ко всему, и, как видишь, спустя пять лет остаюсь здесь и подписываю новый контракт, – сказал Джек Родуолд .