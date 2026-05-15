  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Салавата» Родуолд: «Мне стало намного комфортнее жить в России, с женой наслаждаемся здесь. Есть стереотипы о русской еде, хотя борщ очень вкусный»
0

Форвард «Салавата» Родуолд: «Мне стало намного комфортнее жить в России, с женой наслаждаемся здесь. Есть стереотипы о русской еде, хотя борщ очень вкусный»

Джек Родуолд поделился мыслями о жизни в России.

Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд, выступающий в КХЛ с 2022 года, поделился мыслями о жизни в России.

– Как тебе жизнь и Россия в целом?

– (Улыбается) Хорошо, хорошо! Я остаюсь здесь, чтобы провести пятый сезон, так что, как ты понимаешь, мне здесь нравится.

Знаешь, мне стало намного комфортнее жить в России. С каждым годом понимаю гораздо больше, становлюсь все увереннее в плане владения русским языком.

Больше привыкаю к жизни в России. С каждым годом мне становится все комфортнее. Мы с женой наслаждаемся жизнью здесь.

– Какие стереотипы разрушились, когда ты переехал в Россию?

– Хм… Даже не знаю. Я же впервые приехал в Россию почти пять лет назад.

Оглядываясь назад, понимаю, что даже особо ничего не знал о России. Как канадец могу сказать, что есть множество стереотипов о моей стране, что Канада и Россия похожи.

Все думают, что в России холодно, и при этом все думают, что в Канаде так же холодно. Но в Канаде не настолько холодно (смеется).

Есть еще стереотипы о русской еде, например, про борщ и все такое… Хотя борщ действительно очень вкусный (улыбается).

Так что не было никаких крупных стереотипов, о которых я действительно думал до того, как приехал сюда.

Я просто поехал в Россию без предубеждений, готовый ко всему, и, как видишь, спустя пять лет остаюсь здесь и подписываю новый контракт, – сказал Джек Родуолд.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoДжек Родуолд
logoЧемпионат.com
logoСалават Юлаев
logoКХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Приятные слова
ОтветShaiba Bash
Приятные слова
А что он должен был сказать? Ничего не нравиться, но я остаюсь еще на один сезон...? Конечно всё нравится и борщ, и мёд, и бишбармак...😋
ОтветRust Kurbon
А что он должен был сказать? Ничего не нравиться, но я остаюсь еще на один сезон...? Конечно всё нравится и борщ, и мёд, и бишбармак...😋
Бишбармак... Вкуснейшая вещь!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Будет загубленный сезон. Рассказывают басни, что он любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант»
13 минут назад
Квартальнов останется в минском «Динамо». Тренера поддержало руководство Беларуси («Бизнес Online»)
26 минут назад
Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Мэлотра – 3-й, Морозов – 24-й, Щербаков – 27-й, Соколовский – 38-й, Шилов – 44-й
38 минут назад
«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:30
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
сегодня, 11:43
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
сегодня, 11:26
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
сегодня, 11:07
Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
сегодня, 11:05
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
сегодня, 10:35
Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 3-м матче финала при 1-1 в серии
54 минуты назад
Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина в 4-й игре финала: «Удача любит смелых, только честный труд приводит к этому»
55 минут назад
Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»
сегодня, 12:10
Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
сегодня, 11:56
Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»
сегодня, 10:54
«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года
сегодня, 09:51
Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
сегодня, 09:11
Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
сегодня, 08:45
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
сегодня, 07:45
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
сегодня, 06:58
Рекомендуем