Вячеслав Фетисов: «Что я буду смотреть на ЧМ-2026? Поляков? А вам это интересно? Финал турнира зачем мне, что я там увижу?»

Вячеслав Фетисов: что я буду смотреть на ЧМ по хоккею?.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о том, будет ли следить за ходом ЧМ-2026.

«Что я там буду смотреть? Поляков? А вам это интересно? Посмотреть финал турнира – а зачем он мне, что я там увижу?» – сказал Вячеслав Фетисов .

Чемпионат мира по хоккею начнется сегодня в швейцарских городах Цюрих и Фрибур.