  • «Сибирь» или «Амур» могут подписать форварда «Авангарда» Пилипенко. Форвард сыграл в 4 из 17 матчей в плей-офф
«Сибирь» или «Амур» могут подписать форварда «Авангарда» Пилипенко. Форвард сыграл в 4 из 17 матчей в плей-офф

Кирилл Пилипенко может перейти в «Сибирь» или «Амур».

Нападающий «Авангарда» Кирилл Пилипенко может перейти в «Сибирь» или «Амур».

Форвард находится в сфере интересов двух клубов, сообщил журналист Михаил Зислис.

Действующий контракт хоккеиста действует до 31 мая.

Пилипенко начал этот сезон в «Северстали», проведя 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрав 8 (6+2) очков.

В «Авангарде» нападающий сыграл 13 игр в регулярном чемпионате и забил один гол. В плей-офф он провел 4 матча и не отметился результативными действиями.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Про таких говорят «игрок не для больших дел»
Ответwxvnpc5psr
Про таких говорят «игрок не для больших дел»
Отчасти верно, но в "Северстали" он смотрелся добротно.
Скорее всего, в свое время хорошо поработали агенты: вскружили Кириллу голову баснями об НХЛ -
и игрок повысил финансовые аппетиты, но снизил требования к себе.
Такое сплошь и рядом. Однако есть надежда, что еще одумается, хотя на пороге 30-летия это редко с кем случается.
Гениальный трансфер, отдать деньги за игрока, который по умолчанию не подходит под стиль Буше, но зато хорошо знаком Сопину. Такой же успех, как и Рашевский :)
ОтветГаборик
Гениальный трансфер, отдать деньги за игрока, который по умолчанию не подходит под стиль Буше, но зато хорошо знаком Сопину. Такой же успех, как и Рашевский :)
ну Рашевский то получше будет
Стремительное пике от топового хоккеиста Северстали в прошлом сезоне до проявления интереса Амуром и Сибирью по окончании этого.
По нисходящей. Резко. Интересно, в чем причина?
новость хорошая НО если его подпишут то обязательно от кого нибудь избавятся
