«Сибирь» или «Амур» могут подписать форварда «Авангарда» Пилипенко. Форвард сыграл в 4 из 17 матчей в плей-офф

Нападающий «Авангарда» Кирилл Пилипенко может перейти в «Сибирь » или «Амур ».

Форвард находится в сфере интересов двух клубов, сообщил журналист Михаил Зислис.

Действующий контракт хоккеиста действует до 31 мая.

Пилипенко начал этот сезон в «Северстали», проведя 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрав 8 (6+2) очков.

В «Авангарде» нападающий сыграл 13 игр в регулярном чемпионате и забил один гол. В плей-офф он провел 4 матча и не отметился результативными действиями.