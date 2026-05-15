«Сибирь» или «Амур» могут подписать форварда «Авангарда» Пилипенко. Форвард сыграл в 4 из 17 матчей в плей-офф
Нападающий «Авангарда» Кирилл Пилипенко может перейти в «Сибирь» или «Амур».
Форвард находится в сфере интересов двух клубов, сообщил журналист Михаил Зислис.
Действующий контракт хоккеиста действует до 31 мая.
Пилипенко начал этот сезон в «Северстали», проведя 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрав 8 (6+2) очков.
В «Авангарде» нападающий сыграл 13 игр в регулярном чемпионате и забил один гол. В плей-офф он провел 4 матча и не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Скорее всего, в свое время хорошо поработали агенты: вскружили Кириллу голову баснями об НХЛ -
и игрок повысил финансовые аппетиты, но снизил требования к себе.
Такое сплошь и рядом. Однако есть надежда, что еще одумается, хотя на пороге 30-летия это редко с кем случается.