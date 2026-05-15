  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Селебрини остался капитаном сборной Канады после приезда Кросби на ЧМ-2026. Сидни будет ассистентом 19-летнего форварда
47

Селебрини остался капитаном сборной Канады после приезда Кросби на ЧМ-2026. Сидни будет ассистентом 19-летнего форварда

Сидни Кросби будет ассистентом Макклина Селебрини на ЧМ по хоккею.

19-летний нападающий Макклин Селебрини остался капитаном сборной Канады, несмотря на приезд форварда Сидни Кросби на ЧМ-2026.

38-летний форвард, как и Джон Таварес и Райан О′Райлли, стали помощниками Селебрини.

Решение о назначении Селебрини капитаном команды было принято еще до того, как стало известно о согласии Кросби сыграть на турнире.

Кросби сыграет без капитанской нашивки в национальной сборной впервые с Олимпиады-2010.

«Мы во всем разберемся. На это не потребуется много времени. Я очень рад быть в сборной. Селебрини провел невероятный сезон. Он потрясающе выглядит. Понимаю, почему его выбрали капитаном. У него много замечательных лидерских качеств», – заявил Кросби.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Федерации хоккея Канады в X
logoСидни Кросби
logoМакклин Селебрини
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoДжон Таварес
logoРайан О′Райлли
logoНХЛ
logoЧМ по хоккею
logoПиттсбург
logoСан-Хосе
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Крутой жест от Кросби
Ответ Влад Безруков
Крутой жест от Кросби
Красава! В данном случае нашивка - это формальность. Авторитет от неё не зависит.
Ответ Влад Безруков
Крутой жест от Кросби
И правильный. Пусть пацан к ответственности привыкает, он в сборной надолго. А Кросби подскажет.
Насколько я помню, буква "А" - это не ассистент, а альтернативный капитан. Ассистент звучит, как помощник, что было бы довольно уничижительно для Кросби по отношению к Селебрини.
Ответ svolota84
Насколько я помню, буква "А" - это не ассистент, а альтернативный капитан. Ассистент звучит, как помощник, что было бы довольно уничижительно для Кросби по отношению к Селебрини.
Именно так
Ответ svolota84
Насколько я помню, буква "А" - это не ассистент, а альтернативный капитан. Ассистент звучит, как помощник, что было бы довольно уничижительно для Кросби по отношению к Селебрини.
да. это Alernate, но унижением не было бы. У Кросби вряд ли есть какой-то комплекс неполноценности
Хороший ассистент. И респект Кросби!
Так выглядит преемственность в хоккее. Капитан Канада постепенно отдаёт лидерство следующему поколению
Сидни сам стал капитаном Питсбурга очень рано, имеет опыт и понимание подобных вещей.
Ответ sportnsk
Сидни сам стал капитаном Питсбурга очень рано, имеет опыт и понимание подобных вещей.
Кросби стал клубным капитаном, но не в сборной, в сборной он никогда им не был в возрасте с 18 до 20 лет, что на ЧМ, что на МЧМ, хотя могли его поставить как золотого мальчика, но были люди старше и опытнее, даже в 2010 году на Олимпиаду Кросби поехал в качестве ассистента, потому что в команде был более опытный Крис Пронгер, все по делу.
Читаешь и удивляешься что пишут, все дорогу молодым,Кросби прошлое,смена поколений. Люди вообще не понимают что такое капитан ??? Кросби как никто другой будет капитаном ибо в своей сборной и вообще среди нынешних канадских игроков нет и близко игрока с опытом Кросби, да и более лучшего игрока в 21 веке среди нынешних канадских игроков, он бессменый капитан своей сборной, на 100% уверен что решающим было слово Кросби, дать Селебрири поиграть и взять такую ответственность в 19. Если сравнивать, к примеру Кросби во второй сезон выиграл Арт Рос и набрал в 79 матчах 120 очков, и вывел свою команду в плей-офф, после чего 31 мая ему вручили капитанскую повязку, все по делу. Селебрини провел первый такой сезон и набрал 115 очков ни Харта, ни тем более АртРоса у него нет да еще и команда в плей-офф не вышла, но все равно обязан после этого сезона быть ассистентом капитана, если следующий сезон проведет на таком же уровне однозначно C должна у него быть на груди, но кэп Канады для него слишком, даже Кросби молодому на ЧМ 2006 не было таких нобшеств но Кросби доказал делом став лучшим бомбардиром турнира, но его команда заняла 4 место.
Ответ Алексей Райский_1117028829
Кросби стал клубным капитаном, но не в сборной, в сборной он никогда им не был в возрасте с 18 до 20 лет, что на ЧМ, что на МЧМ, хотя могли его поставить как золотого мальчика, но были люди старше и опытнее, даже в 2010 году на Олимпиаду Кросби поехал в качестве ассистента, потому что в команде был более опытный Крис Пронгер, все по делу. Читаешь и удивляешься что пишут, все дорогу молодым,Кросби прошлое,смена поколений. Люди вообще не понимают что такое капитан ??? Кросби как никто другой будет капитаном ибо в своей сборной и вообще среди нынешних канадских игроков нет и близко игрока с опытом Кросби, да и более лучшего игрока в 21 веке среди нынешних канадских игроков, он бессменый капитан своей сборной, на 100% уверен что решающим было слово Кросби, дать Селебрири поиграть и взять такую ответственность в 19. Если сравнивать, к примеру Кросби во второй сезон выиграл Арт Рос и набрал в 79 матчах 120 очков, и вывел свою команду в плей-офф, после чего 31 мая ему вручили капитанскую повязку, все по делу. Селебрини провел первый такой сезон и набрал 115 очков ни Харта, ни тем более АртРоса у него нет да еще и команда в плей-офф не вышла, но все равно обязан после этого сезона быть ассистентом капитана, если следующий сезон проведет на таком же уровне однозначно C должна у него быть на груди, но кэп Канады для него слишком, даже Кросби молодому на ЧМ 2006 не было таких нобшеств но Кросби доказал делом став лучшим бомбардиром турнира, но его команда заняла 4 место.
Все понимают что это больше как формальность и знак особого доверия молодому, чисто поддержать его. Все на самом деле понимают кто капитан, ему не нужна для этого нашивка, его голос в раздевалке будет главным, но для пацана тоже будет повод учиться проявлять лидерство, это норм тема. Плюс не хотели сдирать с него нашивку, детский сад получился бы, уже назначили его капитаном, пусть он и будет. Думаю великие профессионалы умеют в тимбилдинг лучше и тебя и меня в триллионы раз.
Эбаппе в шоке от того, что так можно
Кросбяныч легенда! Вообще простой парень, без завышенного чсв.
Натаскивают на будущее
Смена поколений
будет ли Сид на ЧМ прощаться со всеми соперниками после игр или принял решение сыграть на еще одном ЧМ в следующем году??
Ответ Checker77
будет ли Сид на ЧМ прощаться со всеми соперниками после игр или принял решение сыграть на еще одном ЧМ в следующем году??
Этот ЧМ для него на 80 % последний, ему в этом году будет 39, в следующем уже 40, ехать в почти 40 на ЧМ вряд ли, еще будет зависеть от того выйдет ли Питтсбург в плей-офф.
Ответ Алексей Райский_1117028829
Этот ЧМ для него на 80 % последний, ему в этом году будет 39, в следующем уже 40, ехать в почти 40 на ЧМ вряд ли, еще будет зависеть от того выйдет ли Питтсбург в плей-офф.
блин, вот какая сволочь со шрифтом вот такое заблюривание делает? ну не видно ж ни хрена
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби, Мартон и Мерсер включены в состав сборной Канады на ЧМ-2026, Барзэл пропустит турнир из-за травмы
12 мая, 19:59
19-летний Селебрини – капитан сборной Канады на ЧМ-2026, О′Райлли и Таварес – ассистенты
10 мая, 12:50
Рекомендуем
Главные новости
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
12 минут назад
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
29 минут назад
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
48 минут назад
Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
50 минут назад
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
сегодня, 10:35
Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»
сегодня, 10:22
У «Каролины» будет 11 дней паузы между раундами в Кубке Стэнли – наибольшее значение за 107 лет
сегодня, 10:11
Разин, Гатиятулин и Виктор Козлов – номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ
сегодня, 09:41
Готье играл в Кубке Стэнли с переломами отростков двух позвонков. Форвард «Анахайма» набрал 4+8 в 12 матчах
сегодня, 09:27
Кубок Стэнли. «Баффало» примет «Монреаль» в 7-й игре серии второго раунда
сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»
сегодня, 10:54
«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года
сегодня, 09:51
Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
сегодня, 09:11
Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
сегодня, 08:45
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
сегодня, 07:45
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
сегодня, 06:58
Баландин о «Металлурге»: «В полуфинале команда просто не играла. Самое страшное – безразличие Разина. И у игроков не было интереса: кто-то в НХЛ собрался, кто-то в отпуск»
сегодня, 06:46
«Шикутими» впервые с 1994 года стал чемпионом QMJHL. Проспект «Юты» Гейб Смит признан MVP плей-офф с 33 очками в 21 матче, хотя его «Монктон» проиграл в финале
сегодня, 05:50
Маршанд о том, что Бенсона из «Баффало» называют «крысой» и сравнивают с ним: «Стиль похож. Мне нравится его игра. Он любит создавать проблемы соперникам»
сегодня, 05:22
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 3-м матче финала при 1-1 в серии
сегодня, 04:55
Рекомендуем