Селебрини остался капитаном сборной Канады после приезда Кросби на ЧМ-2026. Сидни будет ассистентом 19-летнего форварда
19-летний нападающий Макклин Селебрини остался капитаном сборной Канады, несмотря на приезд форварда Сидни Кросби на ЧМ-2026.
38-летний форвард, как и Джон Таварес и Райан О′Райлли, стали помощниками Селебрини.
Решение о назначении Селебрини капитаном команды было принято еще до того, как стало известно о согласии Кросби сыграть на турнире.
Кросби сыграет без капитанской нашивки в национальной сборной впервые с Олимпиады-2010.
«Мы во всем разберемся. На это не потребуется много времени. Я очень рад быть в сборной. Селебрини провел невероятный сезон. Он потрясающе выглядит. Понимаю, почему его выбрали капитаном. У него много замечательных лидерских качеств», – заявил Кросби.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Федерации хоккея Канады в X
Читаешь и удивляешься что пишут, все дорогу молодым,Кросби прошлое,смена поколений. Люди вообще не понимают что такое капитан ??? Кросби как никто другой будет капитаном ибо в своей сборной и вообще среди нынешних канадских игроков нет и близко игрока с опытом Кросби, да и более лучшего игрока в 21 веке среди нынешних канадских игроков, он бессменый капитан своей сборной, на 100% уверен что решающим было слово Кросби, дать Селебрири поиграть и взять такую ответственность в 19. Если сравнивать, к примеру Кросби во второй сезон выиграл Арт Рос и набрал в 79 матчах 120 очков, и вывел свою команду в плей-офф, после чего 31 мая ему вручили капитанскую повязку, все по делу. Селебрини провел первый такой сезон и набрал 115 очков ни Харта, ни тем более АртРоса у него нет да еще и команда в плей-офф не вышла, но все равно обязан после этого сезона быть ассистентом капитана, если следующий сезон проведет на таком же уровне однозначно C должна у него быть на груди, но кэп Канады для него слишком, даже Кросби молодому на ЧМ 2006 не было таких нобшеств но Кросби доказал делом став лучшим бомбардиром турнира, но его команда заняла 4 место.