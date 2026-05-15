Селебрини остался капитаном сборной Канады после приезда Кросби на ЧМ-2026. Сидни будет ассистентом 19-летнего форварда

Сидни Кросби будет ассистентом Макклина Селебрини на ЧМ по хоккею.

19-летний нападающий Макклин Селебрини остался капитаном сборной Канады , несмотря на приезд форварда Сидни Кросби на ЧМ-2026.

38-летний форвард, как и Джон Таварес и Райан О′Райлли , стали помощниками Селебрини.

Решение о назначении Селебрини капитаном команды было принято еще до того, как стало известно о согласии Кросби сыграть на турнире.

Кросби сыграет без капитанской нашивки в национальной сборной впервые с Олимпиады-2010.

«Мы во всем разберемся. На это не потребуется много времени. Я очень рад быть в сборной. Селебрини провел невероятный сезон. Он потрясающе выглядит. Понимаю, почему его выбрали капитаном. У него много замечательных лидерских качеств», – заявил Кросби.