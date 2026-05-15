Роман Ротенберг: «Хоккей должен быть массовым и доступным. Экипировка – одно из главных ограничений. Наша задача – снимать барьеры и делать так, чтобы у каждого ребенка был шанс»
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал об участии в заседании «Роль и потенциал индустрии спорта в современной экономике».
«Принял участие в пленарном заседании «Роль и потенциал индустрии спорта в современной экономике», которое прошло в рамках Всероссийской выставки «Спорт. Спорт. Спорт».
В своем выступлении сделал акцент на главном: хоккей должен быть массовым и доступным, потому что только из такой широкой базы вырастают будущие чемпионы. Именно поэтому в эко-системе «Красная Машина Юниор» мы выстраиваем целостную систему.
Первый шаг – массовый вход в спорт через проект «Красная Машина ДВОР», где дети получают возможность выйти на лед, полюбить хоккей, начать тренироваться и сделать свои первые шаги в игре. Именно там, во дворах и на доступных площадках, рождается массовость и находятся новые таланты.
Второй важнейший элемент – доступный лед. Без инфраструктуры невозможно говорить о настоящем развитии хоккея. Нужно создавать условия, при которых дети в разных регионах смогут регулярно тренироваться, а семьи не будут сталкиваться с непреодолимыми барьерами уже на старте.
Третье – доступная экипировка. Для многих семей именно это становится одним из главных ограничений на входе в хоккей. Наша задача – снимать такие барьеры и делать так, чтобы у каждого ребенка был шанс начать.
Это принципиально важно. Потому что без массовости не будет результата. А без доступности не будет массовости. Наша задача – дать каждому ребёнку возможность прийти в хоккей, полюбить игру, раскрыть свой талант и пройти путь развития в сильной системе.
Спасибо организаторам выставки за возможность обсудить эти вопросы на такой площадке.
Только через системную работу, обмен лучшими практиками и постоянное движение вперед можно по-настоящему развивать спорт как важную часть экономики и будущего страны», – сказал Роман Ротенберг.
И это из последнего. У вас та же "доступности" в каждой отрасли. Вы как Мидас, только у вас всё в золото превращается для себя, и в говно для нас.
Поэтому конечно верим, ждём очередных больших побед. От их количества уже со счета можно сбиться
С высокой вероятностью текст сгенерирован нейросетью (или прошёл сильную литературную обработку, но не является живой речью). Признаки ниже.
🔍 Основные маркеры генерации
1. Идеальная трёхчастная структура
«Первый шаг – массовый вход», «Второй важнейший элемент – доступный лёд», «Третье – доступная экипировка». Это классический ИИ-шаблон для деловых или программных заявлений. Живой человек редко выстраивает спонтанную речь так симметрично.
2. Цикличные и пустые формулировки
Фраза «без массовости не будет результата, а без доступности не будет массовости» — это логический круг, типичный для генерации, которая имитирует глубину, но не добавляет конкретики. Также «системная работа», «обмен лучшими практиками», «постоянное движение вперёд» — набор штампов.
3. Полное отсутствие личных конструкций
Нет ни одного маркера живой устной речи: «я считаю», «знаете», «представьте», риторических вопросов, оговорок, пауз, эмоциональных всплесков. В реальных интервью Ротенберг часто говорит резко, с повторами и восклицаниями. Здесь всё стерильно.
4. Однородная длина предложений
Все предложения примерно одинаковы по объёму, синтаксис предсказуем (сложноподчинённые с «чтобы», «потому что», «так, чтобы»). Для человека-диктора типичен рваный ритм.
В живую блеет всякую чушь..
Рондо, яйца, надо сделать, надо обратить внимание, надо развивать, дзюдо, бей канадца, белорусы, надо громить Канаду, национал-социалисты в 4 утра, бостон, я изучил методики всех тренеров..
План президента надо выполнять!
По поводу экипировки, это прям верно... В России производства как такового нет, а если есть, то тоже дорого очень... Я начинал в 96 году примерно и мне первую форму выдали, вся старая потёртая, но бесплатно (хотя и новые налокотники от jofa были, белые тонкие, как ребёнок - я был в восторге), кроме клюшки, клюшку дед из подвала достал, трофейную)))
Сейчас же чтобы сын играл и обновлялся (новое чтоб было всё, по размеру и качественное) нужно 70000-100000 в год +-.
А всякие администрации пытаются каток закрыть, т.к. его содержать это лютый денежный геморрой.
Просто интересно что за город