  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «Хоккей должен быть массовым и доступным. Экипировка – одно из главных ограничений. Наша задача – снимать барьеры и делать так, чтобы у каждого ребенка был шанс»
0

Роман Ротенберг: «Хоккей должен быть массовым и доступным. Экипировка – одно из главных ограничений. Наша задача – снимать барьеры и делать так, чтобы у каждого ребенка был шанс»

Роман Ротенберг: хоккей должен быть массовым и доступным.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал об участии в заседании «Роль и потенциал индустрии спорта в современной экономике».

«Принял участие в пленарном заседании «Роль и потенциал индустрии спорта в современной экономике», которое прошло в рамках Всероссийской выставки «Спорт. Спорт. Спорт».

В своем выступлении сделал акцент на главном: хоккей должен быть массовым и доступным, потому что только из такой широкой базы вырастают будущие чемпионы. Именно поэтому в эко-системе «Красная Машина Юниор» мы выстраиваем целостную систему.

Первый шаг – массовый вход в спорт через проект «Красная Машина ДВОР», где дети получают возможность выйти на лед, полюбить хоккей, начать тренироваться и сделать свои первые шаги в игре. Именно там, во дворах и на доступных площадках, рождается массовость и находятся новые таланты.

Второй важнейший элемент – доступный лед. Без инфраструктуры невозможно говорить о настоящем развитии хоккея. Нужно создавать условия, при которых дети в разных регионах смогут регулярно тренироваться, а семьи не будут сталкиваться с непреодолимыми барьерами уже на старте.

Третье – доступная экипировка. Для многих семей именно это становится одним из главных ограничений на входе в хоккей. Наша задача – снимать такие барьеры и делать так, чтобы у каждого ребенка был шанс начать.

Это принципиально важно. Потому что без массовости не будет результата. А без доступности не будет массовости. Наша задача – дать каждому ребёнку возможность прийти в хоккей, полюбить игру, раскрыть свой талант и пройти путь развития в сильной системе.

Спасибо организаторам выставки за возможность обсудить эти вопросы на такой площадке.

Только через системную работу, обмен лучшими практиками и постоянное движение вперед можно по-настоящему развивать спорт как важную часть экономики и будущего страны», – сказал Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
logoФХР
детский спорт
logoКХЛ
logoКрасная Машина-Юниор
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoПолитика
logoДинамо Москва

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вы в плане доступности вообще немало делаете, батюшка барин! Нехилая часть населения страны например, в последние пару лет, начала тратить по несколько миллиардов в год на квн совокупно. Чтоб посмотреть как ремень ГРМ поменять или котельную собрать. Тк это только на сатаниских ютубах можно быстро найти. Мало же было просто платить провайдерам, теперь ещё отнеси за квн. Вам и этого мало. И в целях повышения доступности вы теперь сами хотите на этом бабла рубануть. Там разные цифры называются, за "зарубежный трафик", и сомневаюсь что реализуете, но тем не менее. Всё копеечка да? Ведь россияне невероятно много зарабатывают.
И это из последнего. У вас та же "доступности" в каждой отрасли. Вы как Мидас, только у вас всё в золото превращается для себя, и в говно для нас.
Поэтому конечно верим, ждём очередных больших побед. От их количества уже со счета можно сбиться
Вот мнение дипсика по поводу использования ИИ в этом тексте
С высокой вероятностью текст сгенерирован нейросетью (или прошёл сильную литературную обработку, но не является живой речью). Признаки ниже.

🔍 Основные маркеры генерации

1. Идеальная трёхчастная структура
«Первый шаг – массовый вход», «Второй важнейший элемент – доступный лёд», «Третье – доступная экипировка». Это классический ИИ-шаблон для деловых или программных заявлений. Живой человек редко выстраивает спонтанную речь так симметрично.
2. Цикличные и пустые формулировки
Фраза «без массовости не будет результата, а без доступности не будет массовости» — это логический круг, типичный для генерации, которая имитирует глубину, но не добавляет конкретики. Также «системная работа», «обмен лучшими практиками», «постоянное движение вперёд» — набор штампов.
3. Полное отсутствие личных конструкций
Нет ни одного маркера живой устной речи: «я считаю», «знаете», «представьте», риторических вопросов, оговорок, пауз, эмоциональных всплесков. В реальных интервью Ротенберг часто говорит резко, с повторами и восклицаниями. Здесь всё стерильно.
4. Однородная длина предложений
Все предложения примерно одинаковы по объёму, синтаксис предсказуем (сложноподчинённые с «чтобы», «потому что», «так, чтобы»). Для человека-диктора типичен рваный ритм.
Ответagentkuper
Вот мнение дипсика по поводу использования ИИ в этом тексте С высокой вероятностью текст сгенерирован нейросетью (или прошёл сильную литературную обработку, но не является живой речью). Признаки ниже. 🔍 Основные маркеры генерации 1. Идеальная трёхчастная структура «Первый шаг – массовый вход», «Второй важнейший элемент – доступный лёд», «Третье – доступная экипировка». Это классический ИИ-шаблон для деловых или программных заявлений. Живой человек редко выстраивает спонтанную речь так симметрично. 2. Цикличные и пустые формулировки Фраза «без массовости не будет результата, а без доступности не будет массовости» — это логический круг, типичный для генерации, которая имитирует глубину, но не добавляет конкретики. Также «системная работа», «обмен лучшими практиками», «постоянное движение вперёд» — набор штампов. 3. Полное отсутствие личных конструкций Нет ни одного маркера живой устной речи: «я считаю», «знаете», «представьте», риторических вопросов, оговорок, пауз, эмоциональных всплесков. В реальных интервью Ротенберг часто говорит резко, с повторами и восклицаниями. Здесь всё стерильно. 4. Однородная длина предложений Все предложения примерно одинаковы по объёму, синтаксис предсказуем (сложноподчинённые с «чтобы», «потому что», «так, чтобы»). Для человека-диктора типичен рваный ритм.
Да, Йозе так не говорит
В живую блеет всякую чушь..
Рондо, яйца, надо сделать, надо обратить внимание, надо развивать, дзюдо, бей канадца, белорусы, надо громить Канаду, национал-социалисты в 4 утра, бостон, я изучил методики всех тренеров..
Каждому гражданину выдать бесплатно экипировку, от мала до велика. Даже тем, кто не хочет играть!
План президента надо выполнять!
ОтветКросс Тони Кросса
Каждому гражданину выдать бесплатно экипировку, от мала до велика. Даже тем, кто не хочет играть! План президента надо выполнять!
У меня позвоночник от одной экипировки рассыплется окончательно))) А от НХЛ 09 шея затекает на третью игру. Какой тут хоккей)))
Слова то правильные, только осталось делом доказать.
По поводу экипировки, это прям верно... В России производства как такового нет, а если есть, то тоже дорого очень... Я начинал в 96 году примерно и мне первую форму выдали, вся старая потёртая, но бесплатно (хотя и новые налокотники от jofa были, белые тонкие, как ребёнок - я был в восторге), кроме клюшки, клюшку дед из подвала достал, трофейную)))
Сейчас же чтобы сын играл и обновлялся (новое чтоб было всё, по размеру и качественное) нужно 70000-100000 в год +-.
Ну и что же Вы, Роман, сделали для снятие такого барьера, как цена экипировки? Может запустили производство на уровне Bauer или CCM? А может просто с ними договорили об открытии производства? Или хотя бы школы детские начали снабжать экипировкой?
Надо сказать, что не в сезон лёд тоже недешевый.
А всякие администрации пытаются каток закрыть, т.к. его содержать это лютый денежный геморрой.
ОтветScreamer_FCSM
Надо сказать, что не в сезон лёд тоже недешевый. А всякие администрации пытаются каток закрыть, т.к. его содержать это лютый денежный геморрой.
А Вы откуда?
Просто интересно что за город
Рома!!! Ты хоть знаешь сколько стоит клюшка? коньки??.... У тебя денег до хера!!! Представь! Я тоже хотел ребенка в хоккей отдать!!!! Даже занимался!!!!! Ну не потянут родители такие цены!!!!!!!!!!!!!!! Спустись к нам! Узнай какая з/п в России!!! Как купить клюшку , если она ползарплаты стоит???!!!!!!???! Чем потом кормить ребенка???!!!!?? Ты спустись с небес на землю!!!!!!!!! Не ведут детей в хоккей!!!! Потому что очень дорого!!!!!!!!!!!!!!
От нас конкретно что требуется?
ОтветBartez1986
От нас конкретно что требуется?
Полное внимание и бурные аплодисменты, переходящие в овацию.
Один из самых дорогих видов спорта сделать доступным, ну хорошо. А вот на пальцах объясни это людям, не глупыми лозунгами, не потоком сознания, а конкретными выкладками, с примерами стоимости экипировки, льда, оплаты тренеров. А главное сопоставь это со средним доходом наших граждан в разных регионах страны. И опять же привяжи это к демографической программе страны. Если в семье 2-3 ребёнка, а доход составляет условно от 60 до 80 тысяч рублей, может ли такая семья позволить себе отдать ребёнка в хоккей? Теоретически да, но практически. Разве это реально?
Роман Великодушный.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Будет загубленный сезон. Рассказывают басни, что он любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант»
12 минут назад
Квартальнов останется в минском «Динамо». Тренера поддержало руководство Беларуси («Бизнес Online»)
25 минут назад
Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Мэлотра – 3-й, Морозов – 24-й, Щербаков – 27-й, Соколовский – 38-й, Шилов – 44-й
37 минут назад
«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:30
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
сегодня, 11:43
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
сегодня, 11:26
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
сегодня, 11:07
Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
сегодня, 11:05
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
сегодня, 10:35
Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 3-м матче финала при 1-1 в серии
53 минуты назад
Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина в 4-й игре финала: «Удача любит смелых, только честный труд приводит к этому»
54 минуты назад
Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»
сегодня, 12:10
Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
сегодня, 11:56
Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»
сегодня, 10:54
«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года
сегодня, 09:51
Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
сегодня, 09:11
Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
сегодня, 08:45
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
сегодня, 07:45
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
сегодня, 06:58
Рекомендуем