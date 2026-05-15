Роман Ротенберг: «Хоккей должен быть массовым и доступным. Экипировка – одно из главных ограничений. Наша задача – снимать барьеры и делать так, чтобы у каждого ребенка был шанс»

Роман Ротенберг: хоккей должен быть массовым и доступным.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал об участии в заседании «Роль и потенциал индустрии спорта в современной экономике».

«Принял участие в пленарном заседании «Роль и потенциал индустрии спорта в современной экономике», которое прошло в рамках Всероссийской выставки «Спорт. Спорт. Спорт».

В своем выступлении сделал акцент на главном: хоккей должен быть массовым и доступным, потому что только из такой широкой базы вырастают будущие чемпионы. Именно поэтому в эко-системе «Красная Машина Юниор» мы выстраиваем целостную систему.

Первый шаг – массовый вход в спорт через проект «Красная Машина ДВОР», где дети получают возможность выйти на лед, полюбить хоккей, начать тренироваться и сделать свои первые шаги в игре. Именно там, во дворах и на доступных площадках, рождается массовость и находятся новые таланты.

Второй важнейший элемент – доступный лед. Без инфраструктуры невозможно говорить о настоящем развитии хоккея. Нужно создавать условия, при которых дети в разных регионах смогут регулярно тренироваться, а семьи не будут сталкиваться с непреодолимыми барьерами уже на старте.

Третье – доступная экипировка. Для многих семей именно это становится одним из главных ограничений на входе в хоккей. Наша задача – снимать такие барьеры и делать так, чтобы у каждого ребенка был шанс начать.

Это принципиально важно. Потому что без массовости не будет результата. А без доступности не будет массовости. Наша задача – дать каждому ребёнку возможность прийти в хоккей, полюбить игру, раскрыть свой талант и пройти путь развития в сильной системе.

Спасибо организаторам выставки за возможность обсудить эти вопросы на такой площадке.

Только через системную работу, обмен лучшими практиками и постоянное движение вперед можно по-настоящему развивать спорт как важную часть экономики и будущего страны», – сказал Роман Ротенберг.