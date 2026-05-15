Сергей Самсонов о Дорофееве: «Огромная находка «Вегаса». Такого игрока найти очень тяжело. Ему не нужно много моментов, в плей-офф это больше ценится»

Бронзовый призер Олимпиады Сергей Самсонов высказался об игре российских хоккеистов «Вегаса» – Павла Дорофеева и Ивана Барбашева .

«Павел провел великолепный регулярный сезон, поэтому удивляться его игре в плей-офф не стоит. Он забивной игрок, и ему для реализации моментов не нужно особо времени и моментов.

В плей-офф это намного больше ценится, потому что моментов меньше, игра плотнее. Так что он огромная находка «Вегаса » за последние пару лет, и найти такого игрока очень тяжело. Однозначно, он играет большую роль и будет это делать в будущем.

Несмотря на то, сколько Иван забивает и отдает, он проделывает большую часть черновой работы и много вещей, которых не видно. Это и не голы, и не передачи, а игра с шайбой и без шайбы.

Обычно таких хоккеистов просто тренировать, и то, какое постоянство он дает от матча к матчу, тоже играет огромную роль», – сказал Сергей Самсонов.

