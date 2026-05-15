Дорофеев забросил 9 шайб в текущем плей-офф – все в матчах с 4-го по 6-й в двух сериях. Он 1-й игрок в истории НХЛ с таким достижением в одном розыгрыше

Павел Дорофеев забил все 9 голов в текущем плей-офф – все в матчах с 4-го по 6-й.

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев забросил две шайбы в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (5:1, 4-2).

25-летний россиянин отметился дублем во второй игре подряд и стал единоличным лидером гонки снайперов текущего плей-офф НХЛ – 9 шайб в 12 играх.

Примечательно, что в сериях с «Ютой» (4-2) и «Дакс» Дорофеев ни разу не забил в играх с первой по третью. Все 9 шайб были заброшены в играх с четвертой по шестую (4 в первой серии, 5 во второй).

Как сообщает OptaSTATS, Павел стал первым игроком в истории лиги с таким голевым раскладом по матчам в двух сериях плей-офф в рамках одного розыгрыша при 4+ шайбах в каждой из них.

«Вегас» – второй финалист Запада! Дорофеев накидал уже 9 шайб, а Марнер идет на «Конн Смайт»