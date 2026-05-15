  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Из‑за ситуации в «Сочи» нет понимания по Биттену. Мы открыты к разговорам». Агент Ботев о будущем канадца
1

«Из‑за ситуации в «Сочи» нет понимания по Биттену. Мы открыты к разговорам». Агент Ботев о будущем канадца

Агент Иван Ботев о будущем Уилла Биттена: из-за ситуации в «Сочи» нет понимания.

Агент Иван Ботев заявил, что ситуация с будущим форварда Уилла Биттена остается неопределенной. 

В сезоне‑2025/26 27-летний канадец провел за «Сочи» 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 21 (10+11) очко при полезности «минус 19». Его контракт с южанами действует до 31 мая. 

- Есть ли новости о будущем Биттена?

– К сожалению, на сегодняшний день из‑за ситуации в «Сочи» нет понимания, поэтому пока сказать не могу.

Но мы открыты к разговорам, надеюсь, кто‑то заинтересуется, – сказал Ботев.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoУилл Биттен
logoвозможные переходы
Иван Ботев
logoКХЛ
logoСочи
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
43 минуты назад
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
сегодня, 11:26
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
сегодня, 11:07
Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
сегодня, 11:05
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
сегодня, 10:35
Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»
сегодня, 10:22
У «Каролины» будет 11 дней паузы между раундами в Кубке Стэнли – наибольшее значение за 107 лет
сегодня, 10:11
Разин, Гатиятулин и Виктор Козлов – номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ
сегодня, 09:41
Готье играл в Кубке Стэнли с переломами отростков двух позвонков. Форвард «Анахайма» набрал 4+8 в 12 матчах
сегодня, 09:27
Кубок Стэнли. «Баффало» примет «Монреаль» в 7-й игре серии второго раунда
сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»
16 минут назад
Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
30 минут назад
Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»
сегодня, 10:54
«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года
сегодня, 09:51
Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
сегодня, 09:11
Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
сегодня, 08:45
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
сегодня, 07:45
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
сегодня, 06:58
Баландин о «Металлурге»: «В полуфинале команда просто не играла. Самое страшное – безразличие Разина. И у игроков не было интереса: кто-то в НХЛ собрался, кто-то в отпуск»
сегодня, 06:46
«Шикутими» впервые с 1994 года стал чемпионом QMJHL. Проспект «Юты» Гейб Смит признан MVP плей-офф с 33 очками в 21 матче, хотя его «Монктон» проиграл в финале
сегодня, 05:50
Рекомендуем