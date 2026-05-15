«Из‑за ситуации в «Сочи» нет понимания по Биттену. Мы открыты к разговорам». Агент Ботев о будущем канадца
В сезоне‑2025/26 27-летний канадец провел за «Сочи» 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 21 (10+11) очко при полезности «минус 19». Его контракт с южанами действует до 31 мая.
- Есть ли новости о будущем Биттена?
– К сожалению, на сегодняшний день из‑за ситуации в «Сочи» нет понимания, поэтому пока сказать не могу.
Но мы открыты к разговорам, надеюсь, кто‑то заинтересуется, – сказал Ботев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
