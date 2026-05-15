  Детский тренер Дорофеева: «Папа довольно долго Павла тащил. Мы его ставили на место по дисциплине. Если бы он просто был разгильдяй, то таких результатов бы не добился»
Детский тренер Дорофеева: «Папа довольно долго Павла тащил. Мы его ставили на место по дисциплине. Если бы он просто был разгильдяй, то таких результатов бы не добился»

Игорь Князев, один из детских тренеров форварда «Вегаса» Павла Дорофеева, рассказал о том, как игрока приучали к дисциплине. 

25-летний нападающий является воспитанником школы магнитогорского «Металлурга».

Сегодня он сделал дубль в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (5:1, 4-2) и возглавил гонку снайперов плей-офф НХЛ (9 шайб в 12 играх). 

«Дисциплину мы ему пытались ставить, да и любой игрок, который на первых ролях, всегда считал себя звездой. Тем более у него всегда было в планах поехать играть в НХЛ.

Конечно, у тех, кто приезжает из сборной разных возрастов, такая звездочка во лбу загорается. Мы и пытались ставить его на место. Видимо, тренерам, кто дальше с ним работал, это удалось сделать. Если бы он просто был разгильдяй, то таких хороших результатов не добился.

У него папа – тренер, он довольно долго его тащил. Я с ним работал буквально в последнее время на выпуске. Он уже выделялся, у него был хороший бросок, хорошее игровое мышление. То есть уже было заметно, что он добьется больших результатов.

В то время он отличался хорошим броском – и кистевым, и с ходу бросал, и щелчок у него хороший. У него катание было выше среднего, физически неплохо выглядел», – сказал Князев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
И при этом его таланты не увидели ни в Магнитке, ни в Тракторе. И это притом, что уровень бросающих в КХЛ ниже плинтуса в среднем. Долгая подготовка к броскам, необходимость чистого льда+времени, и то летит в основном в центр пуза вратарям либо мимо. Паша, конечно, не про биться-бороться, но бросок у него очень сильный, точный, времени на подготовку не требуется
Плохо, что ни в Металлурге, ни в Тракторе мы его таланта не наблюдали .А тренеры наши работали с ним .Мы реально поставляем таланты в Нхл.
