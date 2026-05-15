Детский тренер Дорофеева: «Папа довольно долго Павла тащил. Мы его ставили на место по дисциплине. Если бы он просто был разгильдяй, то таких результатов бы не добился»

Детский тренер Дорофеева: в школе ставили его на место по дисциплине.

Игорь Князев, один из детских тренеров форварда «Вегаса » Павла Дорофеева, рассказал о том, как игрока приучали к дисциплине.

25-летний нападающий является воспитанником школы магнитогорского «Металлурга ».

Сегодня он сделал дубль в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (5:1, 4-2) и возглавил гонку снайперов плей-офф НХЛ (9 шайб в 12 играх).

«Дисциплину мы ему пытались ставить, да и любой игрок, который на первых ролях, всегда считал себя звездой. Тем более у него всегда было в планах поехать играть в НХЛ.

Конечно, у тех, кто приезжает из сборной разных возрастов, такая звездочка во лбу загорается. Мы и пытались ставить его на место. Видимо, тренерам, кто дальше с ним работал, это удалось сделать. Если бы он просто был разгильдяй, то таких хороших результатов не добился.

У него папа – тренер, он довольно долго его тащил. Я с ним работал буквально в последнее время на выпуске. Он уже выделялся, у него был хороший бросок, хорошее игровое мышление. То есть уже было заметно, что он добьется больших результатов.

В то время он отличался хорошим броском – и кистевым, и с ходу бросал, и щелчок у него хороший. У него катание было выше среднего, физически неплохо выглядел», – сказал Князев.