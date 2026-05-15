Карандин о КХЛ: «Наша школа хоккея в кризисе. В сезоне лучшими были Радулов и Шипачев – звезды еще советских времен. Им уже под 40, что потом будет – загадка»

Юрий Карандин: наша школа хоккея переживает кризис – все меньше молодых звезд.

Бывший арбитр Юрий Карандин считает проблемой Фонбет Чемпионата КХЛ отсутствие молодых звезд.

– В чем проблема КХЛ?

– Наша школа хоккея переживает кризис – все меньше молодых звезд, все проще игра. Ну о чем тут говорить, если в прошедшем сезоне лучшими в КХЛ были звезды еще советских времен – Александр Радулов и Вадим Шипачев!

А ведь им уже под сорок лет, впереди у них – лишь один-два ярких сезона. Что потом будет в нашей лиге – загадка, – сказал Карандин.

Юрий Карандин: «Желания смотреть КХЛ все меньше. Наш хоккей, советский, переехал в НХЛ. А мы взяли оттуда все худшее – драчки, возню, забросы и прочий примитив»