  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карандин о КХЛ: «Наша школа хоккея в кризисе. В сезоне лучшими были Радулов и Шипачев – звезды еще советских времен. Им уже под 40, что потом будет – загадка»
56

Карандин о КХЛ: «Наша школа хоккея в кризисе. В сезоне лучшими были Радулов и Шипачев – звезды еще советских времен. Им уже под 40, что потом будет – загадка»

Юрий Карандин: наша школа хоккея переживает кризис – все меньше молодых звезд.

Бывший арбитр Юрий Карандин считает проблемой Фонбет Чемпионата КХЛ отсутствие молодых звезд. 

– В чем проблема КХЛ?

– Наша школа хоккея переживает кризис – все меньше молодых звезд, все проще игра. Ну о чем тут говорить, если в прошедшем сезоне лучшими в КХЛ были звезды еще советских времен – Александр Радулов и Вадим Шипачев!

А ведь им уже под сорок лет, впереди у них – лишь один-два ярких сезона. Что потом будет в нашей лиге – загадка, – сказал Карандин. 

Юрий Карандин: «Желания смотреть КХЛ все меньше. Наш хоккей, советский, переехал в НХЛ. А мы взяли оттуда все худшее – драчки, возню, забросы и прочий примитив»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoВадим Шипачев
logoАлександр Радулов
logoЮрий Карандин
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoДинамо Минск
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Морозов Зарипов и Зиновьев походу еще в РИ играли если Радулов и Шипачев звезды советских времен....
Ответ paster_bibo
Морозов Зарипов и Зиновьев походу еще в РИ играли если Радулов и Шипачев звезды советских времен....
Радулов еще на КК 81 забивал
Ответ paster_bibo
Морозов Зарипов и Зиновьев походу еще в РИ играли если Радулов и Шипачев звезды советских времен....
Все помнят эти мощные хоккейные зарубы между сборными Российской и Автро-Венгерской империй). Радулов и Щипачев хоть были тогда молоды, но уже вносили серьезный вклад в победы во имя царя-батюшки).
Будут другие звезды. Окулов, Ткачёв, ещё кто-нибудь. Ну, а что поделать, если молодые таланты в НХЛ уезжают. Таково устройство хоккейного мира сейчас. Не вижу никакого кризиса хоккейной школы.
Ответ Hola Hola
Будут другие звезды. Окулов, Ткачёв, ещё кто-нибудь. Ну, а что поделать, если молодые таланты в НХЛ уезжают. Таково устройство хоккейного мира сейчас. Не вижу никакого кризиса хоккейной школы.
А кто из уезжавших за последние 3-4 года заиграл в НХЛ в статусе звезды? Капризов один.
Ответ Андрей Николаевич
А кто из уезжавших за последние 3-4 года заиграл в НХЛ в статусе звезды? Капризов один.
Капризов это суперзвезда, таких в мире не больше десятка. Но это не означает, что другие игроки не на уровне. Демидов в этом году 2-й новичок, один из лидеров Монреаля, Никишин стабильно играет, Романов уверенная основа айлендерс, Дорофеев уже 2 сезона более 30 шайб забивает, а сейчас лидер по голам нынешнего КС это прям сразу, навскидку. Уровень более чем достойный.
я понимаю, что дедушка это всего лишь аватар Ларина.
Но все же. Карандин с 1991 по 2022 возглавлял федерацию хоккея Сибирь-Дальний Восток, был членом правления ФХР. То есть 20 лет точно занимал ключевые должности в хоккее. И что было сделано конкретно им? Он щас получается и себя критикует?
Потому-что сейчас играют люди, которые как раз родились в конце 90-х и начале 2000-х, тоетсь это сам Карандин плохо сделал свою работу, раз лучший это Радулов, который на суперсерии еще играл
Ответ Pronger
я понимаю, что дедушка это всего лишь аватар Ларина. Но все же. Карандин с 1991 по 2022 возглавлял федерацию хоккея Сибирь-Дальний Восток, был членом правления ФХР. То есть 20 лет точно занимал ключевые должности в хоккее. И что было сделано конкретно им? Он щас получается и себя критикует? Потому-что сейчас играют люди, которые как раз родились в конце 90-х и начале 2000-х, тоетсь это сам Карандин плохо сделал свою работу, раз лучший это Радулов, который на суперсерии еще играл
Отчасти, наверное, Вы правы. Но, посмотрите на другие виды спорта. Пока играли люди, которые застали остатки советской школы, мы что-то выигрывали в Европе и мире. А сейчас, особенно с отменой лимита на легов, мы в ж..пе, ну, кроме волейбола, наверное... И поборы с родителей, с которыми многие семьи не справляются, и низкие зарплаты тренеров и ещё разные факторы, не прибавляющие оптимизма.
не совсем понятен смысл оценивания лиги и хоккейной школы
в Чехии тоже 40 летний Червенка всех выносит
в то время как молодежка Чехии раз за разом издевается над канадцами.
где взаимосвязь между школой и лигой?
Ответ Vadim Vadim_1116553755
не совсем понятен смысл оценивания лиги и хоккейной школы в Чехии тоже 40 летний Червенка всех выносит в то время как молодежка Чехии раз за разом издевается над канадцами. где взаимосвязь между школой и лигой?
Странная логика. На уровне юниорского и молодежного хоккея как раз-таки существенного разрыва быть не должно. По результатам "молодежки", где играют еще по сути дети, где имеют место быть нестабильность, эмоциональные перепады, отсутствие опыта/зрелости, невозможно объективно судить об уровне национальной хоккейной школы/ системы. Качество/уровень хоккейной школы, в том числе, определяется тем, насколько эффективно эта школа способна выводить молодых перспективных игроков на серьезный уровень уже во взрослом хоккее.
И да, в Чехии сейчас в целом тоже наблюдается кризис национальной школы. Если "молодежка Чехии раз за разом издевается над канадцами", тогда почему на взрослом уровне мы видим обратную картину?
Ответ Vankouver
Странная логика. На уровне юниорского и молодежного хоккея как раз-таки существенного разрыва быть не должно. По результатам "молодежки", где играют еще по сути дети, где имеют место быть нестабильность, эмоциональные перепады, отсутствие опыта/зрелости, невозможно объективно судить об уровне национальной хоккейной школы/ системы. Качество/уровень хоккейной школы, в том числе, определяется тем, насколько эффективно эта школа способна выводить молодых перспективных игроков на серьезный уровень уже во взрослом хоккее. И да, в Чехии сейчас в целом тоже наблюдается кризис национальной школы. Если "молодежка Чехии раз за разом издевается над канадцами", тогда почему на взрослом уровне мы видим обратную картину?
на взрослом уровне чехи были всего в 3 минутах от того, что бы выбить с олимпиады абсолютно по делу праймовый состав Канады .
Да просто талантливая молодёжь едет в НХЛ, вот и всё! Плюс в наших топ клубах не умеют работать с молодыми, им сразу опытных подавай. Вот и приедут через 10-15 лет Демидовы, Капризовы и Мичковы доигрывать в КХЛ, и тоже будет вонь, что мол "звёзды старые, а где молодые?"
Ответ borasco
Да просто талантливая молодёжь едет в НХЛ, вот и всё! Плюс в наших топ клубах не умеют работать с молодыми, им сразу опытных подавай. Вот и приедут через 10-15 лет Демидовы, Капризовы и Мичковы доигрывать в КХЛ, и тоже будет вонь, что мол "звёзды старые, а где молодые?"
ну вон Разин поработал в ММГ с молодыми. Юров, Гребенкин, Канцеров и Набоков уехали уже, на следующий год условно Федоров зажжет и тоже через годик ручкой сделает
Ответ Pronger
ну вон Разин поработал в ММГ с молодыми. Юров, Гребенкин, Канцеров и Набоков уехали уже, на следующий год условно Федоров зажжет и тоже через годик ручкой сделает
Федоров, Козлов, Полтавчук и тд. Много молодежи в Магнитке Разин привлекает в команду и дает им игровое время
Количество же катков увеличивается! Хватит нагнетать обстановку и раскачивать лодку
Ответ Kolyan19
Количество же катков увеличивается! Хватит нагнетать обстановку и раскачивать лодку
Количество льда главное растёт.
Ответ Kolyan19
Количество же катков увеличивается! Хватит нагнетать обстановку и раскачивать лодку
Юмор понятен. но факт в том, что количество катков действительно увеличивается. или вы предлагаете этим не заниматься, начать например с... с чего? Ах да, бла бла бла и пердеть в диван, продолжайте
Не нужно читать все так буквально: конечно, Радулов и Шипачев - не из СССР. Они просто начинали карьеру тогда, когда советская школа еще существовала, думаю, Карандин об этом примерно...
А то, что было упущено в 1990-е и начале 2000-х, когда были две федерации хоккея и шла борьба за власть и деньги в спорте, а не за поддержание и развитие традиций - так в этом вина в том числе и самого Карандина, он вместе с братвой рулил хоккеем, как нарулил - так и живем...
Не раз и не два говорилось про детский и юношеский спорт: какие там деньги у тренеров, такой у нас и хоккей, и футбол, и гимнастика, и лыжи, и что угодно еще...
Каких советских времен? Радулову было 5 лет когда Союз развалился. Таблеток деду выпишите
Последние звезды советских времён это Крутов, Ларионов, Макаров и Фетисов с Касатоновым. Радулов, Щипачев, Гусев и Мозякин это уникумы, как те же Овечкин и Ягр. А молодёжь просто стремится уехать в НХЛ, что неудивительно, ведь это самая сильная лига в мире. Карандин наверное не знает, что два года подряд наши молодые игроки в номинации на Колдера. Так, что потенциал для роста есть. А то, что после Капризова не было звёзд такого уровня, так и в других странах за это время появилось не так много игроков сопоставимого уровня. Звезда - это всё-таки штучный товар.
Родившийся в 86-м году Радулов -- звезда советских времен? В матчах пятилетних?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Светлов: «В хоккее идет ренессанс ветеранов. Овечкин бьет рекорды, Малкин и Кросби вышли в плей-офф, Радулов в порядке в КХЛ. Человек бежит быстро, но шайба быстрее»
30 апреля, 05:42
Радулов вышел на 3-е место по голам в истории КХЛ, сравнявшись с Доусом – по 293. Только у Мозякина и Шипачева больше
28 марта, 15:15Видео
Ткачев из «Металлурга» – лучший игрок КХЛ по данным опроса руководителей клубов. Шарипзянов – лучший защитник, Исаев и Серебряков разделили 1-е место среди вратарей
19 марта, 10:01
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о Гордоне в «Тракторе»: «Будет загубленный сезон. Рассказывают басни, что он любит работать с молодежью, но в них может поверить только дилетант»
5 минут назад
Квартальнов останется в минском «Динамо». Тренера поддержало руководство Беларуси («Бизнес Online»)
18 минут назад
Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Мэлотра – 3-й, Морозов – 24-й, Щербаков – 27-й, Соколовский – 38-й, Шилов – 44-й
30 минут назад
«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)
59 минут назад
Черкас о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» выиграет в седьмом матче. «Ак Барс» играет неровно – спортивный бог был на их стороне в 4-м матче»
сегодня, 11:43
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
сегодня, 11:26
Кубок Чемпиона России. «Югра» примет «Химик» во 2-м матче финальной серии
сегодня, 11:07
Потанин о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Тренерская победа Хартли. Омичи проиграли из-за расхлябанности, пусть не обижаются»
сегодня, 11:05
Гендиректор «Авангарда» о вылете из Кубка Гагарина: «До сих пор не отошел. Вернемся сильнее и опытнее – как минимум на этот тяжелый урок»
сегодня, 10:35
Плющев о назначении Гордона: «Менеджеры «Трактора» ушли в клоунаду. Я бы его не запомнил, если бы у него не было однофамильца»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Харламова. МХК «Спартак» примет «Локо» в 3-м матче финала при 1-1 в серии
46 минут назад
Дыняк о голе «Ак Барса» «Локомотиву» с рикошетом от Елесина в 4-й игре финала: «Удача любит смелых, только честный труд приводит к этому»
47 минут назад
Беднар о Торторелле: «Элитный тренер и феноменальный человек. Он вывел «Вегас» из зоны комфорта»
сегодня, 12:10
Эрикссон Эк и Брудин пропустили серию с «Колорадо» из-за переломов. Оба игрока «Миннесоты» травмировались с «Далласом»
сегодня, 11:56
Томпсон о 7-м матче в серии «Баффало» – «Монреаль»: «Это будет потрясающе. Нужно забыть обо всем, что было – лишь одна игра имеет значение»
сегодня, 10:54
«Трактор» продлил контракт с Юсуповым на 2 года
сегодня, 09:51
Зарипов, Кадейкин и Чупин внесены в базу «Миротворца»
сегодня, 09:11
Третьяк о Кубке Будущего: «Отметил бы вратаря ЦСКА Дубровина. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьезным толчком»
сегодня, 08:45
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
сегодня, 07:45
Агент Окулова о его высокой результативности в сезоне: «Буше дал Косте волю – его никто не трогал, в отличие от Пилипенко. Будем рады, если «Авангард» предложит рост зарплаты»
сегодня, 06:58
Рекомендуем