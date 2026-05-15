Карандин о КХЛ: «Наша школа хоккея в кризисе. В сезоне лучшими были Радулов и Шипачев – звезды еще советских времен. Им уже под 40, что потом будет – загадка»
– В чем проблема КХЛ?
– Наша школа хоккея переживает кризис – все меньше молодых звезд, все проще игра. Ну о чем тут говорить, если в прошедшем сезоне лучшими в КХЛ были звезды еще советских времен – Александр Радулов и Вадим Шипачев!
А ведь им уже под сорок лет, впереди у них – лишь один-два ярких сезона. Что потом будет в нашей лиге – загадка, – сказал Карандин.
Юрий Карандин: «Желания смотреть КХЛ все меньше. Наш хоккей, советский, переехал в НХЛ. А мы взяли оттуда все худшее – драчки, возню, забросы и прочий примитив»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
56 комментариев
Но все же. Карандин с 1991 по 2022 возглавлял федерацию хоккея Сибирь-Дальний Восток, был членом правления ФХР. То есть 20 лет точно занимал ключевые должности в хоккее. И что было сделано конкретно им? Он щас получается и себя критикует?
Потому-что сейчас играют люди, которые как раз родились в конце 90-х и начале 2000-х, тоетсь это сам Карандин плохо сделал свою работу, раз лучший это Радулов, который на суперсерии еще играл
в Чехии тоже 40 летний Червенка всех выносит
в то время как молодежка Чехии раз за разом издевается над канадцами.
где взаимосвязь между школой и лигой?
И да, в Чехии сейчас в целом тоже наблюдается кризис национальной школы. Если "молодежка Чехии раз за разом издевается над канадцами", тогда почему на взрослом уровне мы видим обратную картину?
А то, что было упущено в 1990-е и начале 2000-х, когда были две федерации хоккея и шла борьба за власть и деньги в спорте, а не за поддержание и развитие традиций - так в этом вина в том числе и самого Карандина, он вместе с братвой рулил хоккеем, как нарулил - так и живем...
Не раз и не два говорилось про детский и юношеский спорт: какие там деньги у тренеров, такой у нас и хоккей, и футбол, и гимнастика, и лыжи, и что угодно еще...