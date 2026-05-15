Кенневилл о вылете «Анахайма» после 1:5 от «Вегаса» в 6-м матче: «Мы опять пропустили пару быстрых голов. Это сложно – сделать камбэк против опытной команды. Получили хороший опыт»
Главный тренер «Анахайма» Джоэл Кенневилл высказался о решающем поражении от «Вегаса» (1:5) в серии второго раунда Кубка Стэнли (2-4).
«Дакс» проиграли первый период со счетом 0:3, пропустив первый гол на 2-й минуте встречи, а второй – при игре в большинстве на 9-й.
«Сегодня снова был тот же сценарий, который слишком часто повторялся в этом сезоне. Мы опять пропустили пару быстрых голов.
Это сложно – сделать камбэк против команды, которая знает, как нужно играть в таких ситуациях. Мы сделали счет 1:3, были на подъеме, но потом пропустили четвертый гол. Это был удар.
Считаю, что мы получили хороший опыт для дальнейшего развития. Сейчас у всех команд есть шансы попасть в плей-офф на старте сезона, конкурентоспособность в лиге на высоком уровне. Регулярный чемпионат очень важен», – сказал Кенневилл.
А если серьёзно, то я очень рад, что Кенневилл вернулся к работе. Он ещё раз доказал, что является классным тренером. Анахайму просто не хватило опыта игр плей-офф.
Уткам не отчаиваться. План на сезон и так перевыполнили. Лидеры у команды молодые, так что должны становиться лучше.