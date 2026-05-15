  • Кенневилл о вылете «Анахайма» после 1:5 от «Вегаса» в 6-м матче: «Мы опять пропустили пару быстрых голов. Это сложно – сделать камбэк против опытной команды. Получили хороший опыт»
Кенневилл о вылете «Анахайма» после 1:5 от «Вегаса» в 6-м матче: «Мы опять пропустили пару быстрых голов. Это сложно – сделать камбэк против опытной команды. Получили хороший опыт»

Джоэл Кенневилл о вылете «Анахайма»: опять пропустили быстрые голы.

Главный тренер «Анахайма» Джоэл Кенневилл высказался о решающем поражении от «Вегаса» (1:5) в серии второго раунда Кубка Стэнли (2-4). 

«Дакс» проиграли первый период со счетом 0:3, пропустив первый гол на 2-й минуте встречи, а второй – при игре в большинстве на 9-й. 

«Сегодня снова был тот же сценарий, который слишком часто повторялся в этом сезоне. Мы опять пропустили пару быстрых голов. 

Это сложно – сделать камбэк против команды, которая знает, как нужно играть в таких ситуациях. Мы сделали счет 1:3, были на подъеме, но потом пропустили четвертый гол. Это был удар.

Считаю, что мы получили хороший опыт для дальнейшего развития. Сейчас у всех команд есть шансы попасть в плей-офф на старте сезона, конкурентоспособность в лиге на высоком уровне. Регулярный чемпионат очень важен», – сказал Кенневилл. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
"Они убили Кенни! " ( Южный парк). 😁
А если серьёзно, то я очень рад, что Кенневилл вернулся к работе. Он ещё раз доказал, что является классным тренером. Анахайму просто не хватило опыта игр плей-офф.
Просто сказались отсутствие опыта игр в Плэй Офф у Уток и молодость их состава, который лишь впервые попробовал себя в Плэй Офф, в то время, как у Рыцарей большой опыт игр в Плэй Офф и топовый состав у них.
Марнер, просто закошмарил Дакс
старина Джо молодцом, вот что значит матерый тренер!
Утки закалились в этом плове, Достал я думаю поймёт в чём его недостатки. По мне, именно Большой Кью лучший тренер этого сезона.
Утки вроде как играли лучше по ходу серии. Но в этом и отличие матерых, опытных команд вроде Вегаса, от молодых вроде Анахайма. Опытные команды находят способы побеждать, не играя в свой лучший хоккей.

Уткам не отчаиваться. План на сезон и так перевыполнили. Лидеры у команды молодые, так что должны становиться лучше.
Следующий сезон будет прорывной
