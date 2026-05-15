Демидов вернулся к белой обмотке клюшки перед 5-м матчем с «Баффало» – и забил 1-й гол в плей-офф. Иван объяснил: «Нашему вратарю Добешу не понравилась черная лента»

Иван Демидов вернулся к белой обмотке клюшки перед 5-й игрой с «Баффало» и забил.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов высказался о том, что забил первый гол в плей-офф НХЛ в пятом матче серии второго раунда с «Баффало» (6:3, 3-2).

20-летний россиянин установил окончательный счет в игре. Он впервые в карьере отличился в Кубке Стэнли – в 17-м матче.

Перед стартом серии с «Баффало» Иван сменил привычную белую обмотку клюшки на черную. Но перед пятой игрой он вновь выбрал белую ленту.

«Нашему вратарю Якубу Добешу не понравилась черная лента. Он сказал: «Бери белую». Полагаю, это сработало.

В плей-офф бывает так, что иногда регулярно есть шансы забить, а потом их нет. Я просто продолжал стараться изо всех сил. Когда забил, испытал огромное облегчение», – сказал Демидов.

