  • Демидов вернулся к белой обмотке клюшки перед 5-м матчем с «Баффало» – и забил 1-й гол в плей-офф. Иван объяснил: «Нашему вратарю Добешу не понравилась черная лента»
Иван Демидов вернулся к белой обмотке клюшки перед 5-й игрой с «Баффало» и забил.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов высказался о том, что забил первый гол в плей-офф НХЛ в пятом матче серии второго раунда с «Баффало» (6:3, 3-2). 

20-летний россиянин установил окончательный счет в игре. Он впервые в карьере отличился в Кубке Стэнли – в 17-м матче. 

Перед стартом серии с «Баффало» Иван сменил привычную белую обмотку клюшки на черную. Но перед пятой игрой он вновь выбрал белую ленту. 

«Нашему вратарю Якубу Добешу не понравилась черная лента. Он сказал: «Бери белую». Полагаю, это сработало. 

В плей-офф бывает так, что иногда регулярно есть шансы забить, а потом их нет. Я просто продолжал стараться изо всех сил. Когда забил, испытал огромное облегчение», – сказал Демидов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Добеш сторонник движения БЛМ.
Белая лента мэттерс?)
Белая лента - наиважнейший фактор))) Также, как и жёлтые шнурки у Ови. Не было бы этих жёлтых шнурков - не было бы и рекордов)))) (с)
Попахивает расизмом :)
white tape for the white player)))
Сейчас ещё есть некий тренд закрашивать нижнюю часть клюшки в белый цвет помимо белой обмотки, чтобы создавать иллюзию невидимости на фоне льда.
возможно это и играет небольшую роль
