  • ЧМ по хоккею 2026 стартовал. США уступили Швейцарии, Чехия одолела Данию, Канада обыграла Швецию, Финляндия победила Германию
В Швейцарии прошли первые матчи чемпионата мира по хоккею 2026.

Сегодня стартовал чемпионат мира по хоккею. Турнир в этом году проходит в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).

В первый игровой день Канада обыграла Швецию (5:3), Финляндия победила Германию (3:1), США уступили Швейцарии (1:3), Чехия одолела Данию (4:1)

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2026

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2026

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2026

Статистика ЧМ по хоккею 2026

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Почему то мало на спортсе материалов про этот чм.
Хотелось бы почитать про составы команд в этом году.
А так видел пока довольно поверхностный отчет про Канаду - и все(((
Ответ Manchot
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Именно поэтому государственный холдинг транслирует все игры ЧМ на каналах своей платформы. В том числе и на федеральном Матч-ТВ.
Шапочку из фольги снимите уже.
Фетисов как и с Олимпиадой призывает всех не смотреть ЧМ, говорит без России даже солнце не поднимается на Востоке. Сам же, как и в прошлый раз под одеялом, будет на айфоне последней марки просматривать матчи чемпионата. Как же достали эти двуликие и многоликие ..,
Ответ Ми Ша
Эта #### свою карьеру устроила, вернулась назад на миллионы $ гнать пурген, с гражданством другой страны, #### такая противная......
Ответ Ми Ша
Харви Денты?
Как обычно, турнир стартует играми сильных команд между собой, в последний день группового этапа так же. Всё что в промежутке, баловство. 😬
О да, самое оно после трудовой недели. В пятницу, вечером, начать смотреть ЧМ. Вкуснота.
Начинается Праздник Спорта, Праздник Хоккея. В добрый путь...
Ответ 804alex
Он начнется в июне, когда финальная серия КС стартует
Все 4 игры сегодня потенциальных четверть финалистов, бодрое начало. Как обычно, болею за Швейцарию, надеюсь смогут затащить домашний ЧМ.
Канада так держать ✊✊✊
Чемпионат стартовал, значит, должно начаться сезонное обострение у «не буду смотреть этот чемпионат, нечего там смотреть»
Ответ Гранитный камушек в груди
уже началось
Ответ Гранитный камушек в груди
Так уже. Фетисов нулевой пациент.
Легкая победа для Швейцарии, штаты не вкатились еще, думаю прибавят по ходу.
Ответ RembaXXX
Плюс, Ткачук старший не играл сегодня.
Ответ //Paladin//
Ну тут еще размер площадок, для Швейцарии то он родной, все на них начинали, а для США огромный просто. В общем, пока США очень сырая команда, не думаю, что претенденты на медали. А Швейцария наряду с Канадой главный фаворит, солидно играли, с запасом. Смена тренера не сильно повлияла.
всех с началом топового хоккея сборных. конечно, это не ои с макдэвидами и маккинонами, однако по сравнению с тем что было на чм последние годы, этот чм довольно топовый по составам
Ответ Иван Терпеливый
Только у Канады нормальный состав, остальные днарей собрали. 😁
Ответ Cube Litening C:68X
У фиников, Швейцарии вполне боевой состав. Шведы, и особенно чехи с США конечно разочаровали по составу, но у остальных вполне себе
