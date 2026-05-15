ЧМ по хоккею 2026 стартовал. США уступили Швейцарии, Чехия одолела Данию, Канада обыграла Швецию, Финляндия победила Германию

В Швейцарии прошли первые матчи чемпионата мира по хоккею 2026.

Сегодня стартовал чемпионат мира по хоккею. Турнир в этом году проходит в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).

В первый игровой день Канада обыграла Швецию (5:3), Финляндия победила Германию (3:1), США уступили Швейцарии (1:3), Чехия одолела Данию (4:1)

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

