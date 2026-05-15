Кубок Гагарина. «Локомотив» победил «Ак Барс» в 3-м матче финала и ведет 2-1 в серии

«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» (1:4) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

На отметке 11:55 нападающий «Локомотива» Максим Березкин открыл счет в матче, забив в большинстве. На 18-й минуте форвард клуба Рихард Паник увеличил преимущество ярославцев.

На 30-й минуте защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер сократил отставание.

На отметке 33:16 защитник ярославцев Никита Черепанов вернул «Локомотиву» преимущество в 2 шайбы. На 60-й минуте нападающий ярославцев Артур Каюмов забил в меньшинстве в пустые ворота.

Пару мыслей по поводу предыдущих двух матчей, т.к. Ярославль и Казань сыграли два практически противоположных по структуре матча и каким будет матч №3 – загадка.

В первом матче Локомотив имел 12:24 времени в атаке против 13:36 у Ак Барса, при этом уступил по броскам в створ 21–32, но выиграл по блокам 26–19.

Во втором матче картина изменилась: Локомотив уже имел преимущество по времени в атаке 14:20 против 11:01 у Ак Барса, а также по броскам в створ 34–28, при этом по блокам уступил 17–23.

В первом матче Локомотив играл через объём и давление: широкие атаки по всей зоне, большое количество повторных бросков за одно владение (2-4 попытки, что, в принципе, у него было и ранее, с Авангардом вообще 3-5 попыток), активный трафик на пятаке и постоянная работа по периметру. За счёт этого они навязали темп и структуру игры.

Казанцы в этом матче чаще действовал через броски с дистанции, в основном от синей линии, которые регулярно блокировались. Входов в слот (пространство между двумя кругами вбрасываний) и в центральную часть зоны было заметно меньше, чем у соперника.

По сути, Локомотив забрал периметр, темп и давление, а Ак Барс оказался в ситуации, где чаще приходилось завершать атаки из менее опасных позиций.

Во втором матче структура изменилась.

Ак Барс значительно увеличил количество атак через центр, стал чаще использовать слот и активнее нагружать пятак, формируя более плотное и стабильное давление перед воротами, во многом помогло большинство.

Локомотив при этом сохранил высокий объём атак, но качество входов в зону и завершений снизилось, а эффективность давления упала на фоне более плотной игры Ак Барса на пятаке и внутри слота.

Таким образом, в первом матче Локомотив выиграл за счёт объёма атак, давления и контроля всей зоны.

Во втором матче Ак Барс компенсировал это качеством: забрал слот и пятак, повысил эффективность атак и реализовал свои моменты, включая большинство.

Если использовать метафору, это выглядит как разница между широкой ладонью (для удара по лицу), которая накрывает всю зону давления, и кулаком, который меньше по площади, но бьёт точечно в ключевые зоны.

Интрига 3-го матча теперь в том, сможет ли Локомотив вернуть себе контроль над центром. Если Ак Барс продолжит бить "кулаком" (высокая реализация при меньшем объеме), Ярославлю придется либо еще плотнее садиться в блок, либо рисковать и раскрываться.

С нетерпением жду сегодняшнюю игру.
Ответ Валера Кабан
Здоровская аналитика, респект 👍
Неплохо также добавить, что и в первом, и во втором матче «Ак Барс» имел преимущество в первом периоде, и тогда, и тогда было по 11 бросков, в то время как у «Локо» 6 и 8. Причем в обоих матчах «Ак Барс» мог открывать счет, но в первом матче Исаев сыграл хорошо.
Вопрос: что будет сегодня? Учтет ли «Локомотив» такой первый период, или это часть его ритма, когда он рассчитывает раскачаться ближе к середине матча. Все-таки с «Авангардом» в конце «Локо» давил, и это, возможно, часть такого ритма.
Сколько разговоров то было, что не разу в плофф дома не проигрывали.... Дак вы дома и с Локомотивом не играли 😀
ахахах бро опередил меня просто акб со слабыми играли только😂
Здравствуйте!Всех болельщиков поздравляю с интересной игрой! Очень жаль,что Вы ругаетесь между собою.Мы все переживаем за свои команды.Побеждает сильнейший.От Вашей ругани команды лучше играть не будут.
🤝👍✊
Спасибо за понимание!
Желаю сегодня судьям сразу реагировать на грязь и провокации и не допускать болота вместо хоккея.

Играют две классные команды, хочется видеть хоккей, а не мат и попытки сломать соперника
не будут, этот трэшток привлекает там кому плевать на хоккей.
За родной Ак барс! Верим в победу и удачи! 👍🤝💪
Я не верю) , а уверен в победе нашего родного клуба Казани )Казанский АкБарс !
🤝✊👏
Поздравляю с победой Локомотив, послезавтра надо закрепить!
Всех болел Ярославля с заслуженной победой, Барсам и шансов то не дали, если бы не тупоголовое удаление Палунина, то и моментов у них не было
по броскам 3-17, а игра равна тут говорят
Они не первые, уже второй плэй-офф подряд болельщики соперников Локомотива так говорят в подобных ситуациях.
Ну да! Ну да! И Президент КХЛ на трибуне болеет за татарскую команду, и мэр Казани, и Большой Билл! Медведев тоже там? Позорники судьи
Судьи как будто тащат татаров. Борзеют татары.
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе)
ЧМ-2026 по хоккею. США победили Великобританию, Швеция обыграла Данию, Австрия – Венгрию, Германия против Латвии
5 минут назад
«Омские Крылья» расторгли контракт с Луи Робитайлом и назначили Черночуба тренером («Вброс по борту»)
сегодня, 16:29
Крикунов о 2:1 «Ак Барса» с «Локомотивом»: «Билялов может пропускать «нежданчики», такой вратарь. Сегодня пропустил в ближний, это вратарский гол»
сегодня, 15:55
Гатиятулин о 2:1 с «Локомотивом»: «Ак Барс» на характере забрал матч. Важно, как мы все выжимаем из своих моментов»
сегодня, 15:45
Сурин о трэш-токе Сафонова из «Ак Барса»: «Это кто вообще? Не знаю такого»
сегодня, 15:33
Хартли про 1:2 с «Ак Барсом»: «Локомотив» играл не очень хорошо, но у нас есть характер. Иванов пройдет обследование. Георгий – воин, будет сражаться, если сможет выйти на лед»
сегодня, 15:23
Гатиятулин о 2:1 с «Локомотивом» без изменений в составе после 1:4: «Эмоциональных решений мы не принимаем. После каждой игры идет глубокий анализ – так будет и дальше»
сегодня, 14:52
Защитник «Ак Барса» Лямкин о «Матч ТВ» и игре с «Локомотивом»: «Мы не должны играть в два часа дня – это странно, идет финал Кубка Гагарина. Если не хотят показывать хоккей, пусть не показывают»
сегодня, 14:40
Хартли об 1:2 от «Ак Барса»: «У обеих команд было мало шансов. Они забили в большинстве – это хоккей плей-офф»
сегодня, 14:28
Миллер из «Ак Барса» набрал 22-е очко и установил рекорд результативности для защитников в одном Кубке Гагарина. У американца 5+2 в 4 играх финала с «Локомотивом»
сегодня, 14:18
Алексей Марченко о 2:1 с «Локомотивом» и рекорде Миллера: «Эти рекорды никому не интересны. Важно только то, кто выиграет Кубок Гагарина»
сегодня, 16:13
Плющев о 2:1 «Ак Барса» с «Локомотивом»: «Закономерная победа, как говорят, везет сильнейшим. У Миллера не было возможности сыграть ярко»
сегодня, 15:11
«Ак Барс» перебросал «Локомотив» 55:38, выиграл вдвое больше вбрасываний и провел больше времени в атаке
сегодня, 14:59
«СКА от большой неудачи спасли молодые – могли не дотянуть до плей-офф при сомнительной тренерской работе». Давыдов о сезоне
сегодня, 13:04
Потанин о том, что «Ак Барс» рано списал Радулова: «Так было во все времена. Можно вспомнить Кройффа – его выгнали из «Аякса», он пошел в «Фейеноорд» и привел их к чемпионству»
сегодня, 11:53
Андрей Баландин: «Квартальнов не вырос в большого тренера, остался середнячком. Минск в плей-офф ничего не показал – это чисто его вина»
сегодня, 08:34
Микаэль Гранлунд сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2026. Это будет 8-й турнир форварда в карьере, он дважды выигрывал золото
сегодня, 08:22
Агент Радулова о его мотивации: «У Александра в крови ген победителя. Он максималист, не любит проигрывать, никогда не сдается»
сегодня, 08:10
Сен-Луи о 3:8 от «Баффало»: «Монреаль» умеет идти вперед после таких ситуаций, намерены делать это и дальше. Не «восстанавливаться» – это ведь возвращение туда, где уже был. Физика»
сегодня, 07:45
Рафф о «Баффало» после 8:3 с «Монреалем»: «Горжусь ребятами. Мы говорили о том, что каждый должен показать свою лучшую игру. Все, что было ранее, ничего не значит»
сегодня, 07:30
