Кубок Гагарина. «Локомотив» победил «Ак Барс» в 3-м матче финала и ведет 2-1 в серии

«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в третьем матче финала Кубка Гагарина.

«Ак Барс » проиграл «Локомотиву » (1:4) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

Спортс'' провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На отметке 11:55 нападающий «Локомотива» Максим Березкин открыл счет в матче, забив в большинстве. На 18-й минуте форвард клуба Рихард Паник увеличил преимущество ярославцев.

На 30-й минуте защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер сократил отставание.

На отметке 33:16 защитник ярославцев Никита Черепанов вернул «Локомотиву» преимущество в 2 шайбы. На 60-й минуте нападающий ярославцев Артур Каюмов забил в меньшинстве в пустые ворота.

Кубок Гагарина

Финал

Счет в серии: 1-2

