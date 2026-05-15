Кубок Гагарина. «Локомотив» победил «Ак Барс» в 3-м матче финала и ведет 2-1 в серии

«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» (1:4) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
На отметке 11:55 нападающий «Локомотива» Максим Березкин открыл счет в матче, забив в большинстве. На 18-й минуте форвард клуба Рихард Паник увеличил преимущество ярославцев.
На 30-й минуте защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер сократил отставание.
На отметке 33:16 защитник ярославцев Никита Черепанов вернул «Локомотиву» преимущество в 2 шайбы. На 60-й минуте нападающий ярославцев Артур Каюмов забил в меньшинстве в пустые ворота.
Финал
Счет в серии: 1-2
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
В первом матче Локомотив имел 12:24 времени в атаке против 13:36 у Ак Барса, при этом уступил по броскам в створ 21–32, но выиграл по блокам 26–19.
Во втором матче картина изменилась: Локомотив уже имел преимущество по времени в атаке 14:20 против 11:01 у Ак Барса, а также по броскам в створ 34–28, при этом по блокам уступил 17–23.
В первом матче Локомотив играл через объём и давление: широкие атаки по всей зоне, большое количество повторных бросков за одно владение (2-4 попытки, что, в принципе, у него было и ранее, с Авангардом вообще 3-5 попыток), активный трафик на пятаке и постоянная работа по периметру. За счёт этого они навязали темп и структуру игры.
Казанцы в этом матче чаще действовал через броски с дистанции, в основном от синей линии, которые регулярно блокировались. Входов в слот (пространство между двумя кругами вбрасываний) и в центральную часть зоны было заметно меньше, чем у соперника.
По сути, Локомотив забрал периметр, темп и давление, а Ак Барс оказался в ситуации, где чаще приходилось завершать атаки из менее опасных позиций.
Во втором матче структура изменилась.
Ак Барс значительно увеличил количество атак через центр, стал чаще использовать слот и активнее нагружать пятак, формируя более плотное и стабильное давление перед воротами, во многом помогло большинство.
Локомотив при этом сохранил высокий объём атак, но качество входов в зону и завершений снизилось, а эффективность давления упала на фоне более плотной игры Ак Барса на пятаке и внутри слота.
Таким образом, в первом матче Локомотив выиграл за счёт объёма атак, давления и контроля всей зоны.
Во втором матче Ак Барс компенсировал это качеством: забрал слот и пятак, повысил эффективность атак и реализовал свои моменты, включая большинство.
Если использовать метафору, это выглядит как разница между широкой ладонью (для удара по лицу), которая накрывает всю зону давления, и кулаком, который меньше по площади, но бьёт точечно в ключевые зоны.
Интрига 3-го матча теперь в том, сможет ли Локомотив вернуть себе контроль над центром. Если Ак Барс продолжит бить "кулаком" (высокая реализация при меньшем объеме), Ярославлю придется либо еще плотнее садиться в блок, либо рисковать и раскрываться.
С нетерпением жду сегодняшнюю игру.
Вопрос: что будет сегодня? Учтет ли «Локомотив» такой первый период, или это часть его ритма, когда он рассчитывает раскачаться ближе к середине матча. Все-таки с «Авангардом» в конце «Локо» давил, и это, возможно, часть такого ритма.
Играют две классные команды, хочется видеть хоккей, а не мат и попытки сломать соперника