Минтюков завершил дебютный плей-офф НХЛ без очков и с «минус 5» в 12 играх. Он разделил 1-е место по блокам в «Анахайме» (19) и стал 2-м по потерям (16)

Павел Минтюков завершил дебютный плей-офф НХЛ без очков и с «минус 5».

Защитник «Анахайма » Павел Минтюков принял участие в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом » (1:5, 2-4).

22-летний россиянин (13:39, 1:31 – в меньшинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью, 1 броском в створ, 3 блоками, 1 силовым приемом и 2 потерями.

В 12 играх в дебютном плей-офф НХЛ он остался без очков при 16 бросках в створ и полезности «минус 5».

Хуже по полезности в команде оказались только форварды Алекс Киллорн («минус 10») и Беккетт Сеннеке («минус 7»), аналогичный результат у Джона Карлсона («минус 5»).

У Минтюкова 8 силовых приемов, 19 блоков (разделил 1-е место в команде с Джексоном Лакомбом), 16 потерь (2-е место в команде – после Карлсона). Среднее игровое время – 19:26.