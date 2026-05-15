Вратарь «Анахайма» Достал пропустил 5 шайб после 21 броска в 6-м матче с «Вегасом». Он завершил плей-офф с 87% сэйвов и КН 3,54 в 12 играх
Вратарь «Анахайма» Лукаш Достал пропустил 5 шайб в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (1:5, 2-4).
25-летний чех отразил 16 из 21 броска (76,2%).
Розыгрыш плей-офф он завершил с 6 победами в 12 играх при 87,0% сэйвов и коэффициенте надежности 3,54.
В регулярке у Достала было 30 побед в 56 играх (88,8%, КН 3,10).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
