Вратарь «Анахайма» Достал пропустил 5 шайб после 21 броска в 6-м матче с «Вегасом». Он завершил плей-офф с 87% сэйвов и КН 3,54 в 12 играх

Вратарь «Анахайма» Лукаш Достал пропустил 5 шайб в 6-м матче с «Вегасом».

Вратарь «Анахайма » Лукаш Достал пропустил 5 шайб в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом » (1:5, 2-4).

25-летний чех отразил 16 из 21 броска (76,2%).

Розыгрыш плей-офф он завершил с 6 победами в 12 играх при 87,0% сэйвов и коэффициенте надежности 3,54.

В регулярке у Достала было 30 побед в 56 играх (88,8%, КН 3,10).