Барбашев в 6-м матче с «Анахаймом»: голевой пас Дорофееву, 4 хита и «+2» за 17:01. У Ивана 9 очков в 12 играх в текущем плей-офф
Иван Барбашев сделал результативную передачу в 6-м матче серии с «Анахаймом».
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев сделал голевой пас Павлу Дорофееву в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (5:1, 4-2).
На счету 30-летнего россиянина стало 9 (3+6) очков в 12 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+3».
Сегодня Иван (17:01, 0:50 – в большинстве) завершил встречу с «+2». Он остался без бросков по воротам, но применил 4 силовых приема.
У него 65 хитов в 12 играх – лидирует в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 по этому показателю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
