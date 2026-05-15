Барбашев в 6-м матче с «Анахаймом»: голевой пас Дорофееву, 4 хита и «+2» за 17:01. У Ивана 9 очков в 12 играх в текущем плей-офф

Иван Барбашев сделал результативную передачу в 6-м матче серии с «Анахаймом».

Форвард «Вегаса » Иван Барбашев сделал голевой пас Павлу Дорофееву в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (5:1, 4-2).

На счету 30-летнего россиянина стало 9 (3+6) очков в 12 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+3».

Сегодня Иван (17:01, 0:50 – в большинстве) завершил встречу с «+2». Он остался без бросков по воротам, но применил 4 силовых приема.

У него 65 хитов в 12 играх – лидирует в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 по этому показателю.