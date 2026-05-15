  • «Вегас» вышел в финал Запада или полуфинал плей-офф в 5-й раз за 9 первых сезонов в НХЛ. С 1967 года чаще на таком отрезке это удалось только «Айлендерс»
«Вегас» вышел в финал Запада или полуфинал плей-офф в 5-й раз за 9 первых сезонов в НХЛ. С 1967 года чаще на таком отрезке это удалось только «Айлендерс»

«Вегас» победил «Анахайм» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-2, 5:1 в шестом матче). 

«Голден Найтс» вышли в финал Западной конференции, где сыграют с «Колорадо».

Клуб из Невады в 5-й раз в своей истории вошел в топ-4 розыгрыша плей-офф НХЛ (2018, 2020, 2023 – финал Запада, 2021 – полуфинал, из-за пандемии коронавируса деление на конференции в том сезоне было отменено). 

Нынешний сезон является для «Вегаса» 9-м в НХЛ. В 2023 году клуб выиграл Кубок Стэнли, в 2018-м – уступил в главном финале. 

До «рыцарей» только 3 клуба после начала эпохи расширения лиги (с 1967 года) выходили в финал конференции или полуфинал плей-офф 5 раз или более на протяжении первых 10 сезонов в лиге.

Это «Айлендерс» (7 раз, в первых 9 сезонах – 6), «Филадельфия» и «Эдмонтон» (по 5). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
С улыбкой вспоминается, как после драфта расширения и первого сезона, команду называли однодневкой. 5 ФЗ, 2 Финала, 1 кубок.
А кто-то только раз прошел дальше второго раунда...
Вы ошибаетесь, Остон Мэттьюс ни разу не проходил второй раунд плей-офф 😁
Рыцари уже сделали важный шаг вперёд по сравнению с прошлым сезонам, когда совершенно неожиданно почти без борьбы слили второй раунд.
Сейчас многие ставят на Колорадо, но я бы сказал, что состав у Вегаса по крайней мере в атаке поглубже. Счатлив тренер, который может поменят травмированного Стоуна не на кого нибудь, а сразу на Садда.
В обороне, конечно, посложнее, но есть вера в магию Теодора.
Вратарь смотрится темной лошадкой, но Вуды Лавин тоже не стена.
Так что шансы есть - Вперед, Вегас!
Где-то в Юте болельщики выстраиваются в очередь,чтобы вернуть свои джерси "Вегаса"
Тортса оставлять, естественно, нельзя, но как тренер-пожарник для сформированных команд он топ.
Торторелла доминирует
Тортс: - пришёл - увидел - победил...
Получается, ждем, что в финал выйдут Ничушкин, Барбашев и Дорофеев. Остальные пусть едут отдыхать.
