«Вегас» вышел в финал Запада или полуфинал плей-офф в 5-й раз за 9 первых сезонов в НХЛ. С 1967 года чаще на таком отрезке это удалось только «Айлендерс»

«Вегас» вышел в финал Запада или полуфинал плей-офф в 5-й раз за 9 сезонов в НХЛ.

«Вегас » победил «Анахайм» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-2, 5:1 в шестом матче).

«Голден Найтс» вышли в финал Западной конференции, где сыграют с «Колорадо».

Клуб из Невады в 5-й раз в своей истории вошел в топ-4 розыгрыша плей-офф НХЛ (2018, 2020, 2023 – финал Запада, 2021 – полуфинал, из-за пандемии коронавируса деление на конференции в том сезоне было отменено).

Нынешний сезон является для «Вегаса» 9-м в НХЛ. В 2023 году клуб выиграл Кубок Стэнли , в 2018-м – уступил в главном финале.

До «рыцарей» только 3 клуба после начала эпохи расширения лиги (с 1967 года) выходили в финал конференции или полуфинал плей-офф 5 раз или более на протяжении первых 10 сезонов в лиге.

Это «Айлендерс » (7 раз, в первых 9 сезонах – 6), «Филадельфия » и «Эдмонтон» (по 5).